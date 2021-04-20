Слушания в Канаде об экстрадиции финансового директора Huawei могут перенести на август

ОТТАВА, 20 апреля. /ТАСС/. Решение об экстрадиции из Канады в США финансового директора китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу может быть принято не раньше августа этого года. Об этом говорится в поступившем в понедельник в ТАСС сообщении канадского Минюста.

В нем отмечается, что 19 апреля защита финансового директора подала прошение в Верховный суд провинции Британская Колумбия (находится в Ванкувере) с просьбой о переносе слушаний по существу, на которых должно быть принято окончательное решение о возможной экстрадиции, на август. "Текущая дата начала слушаний - 26 апреля", - уточнили в ведомстве. По данным агентства Bloomberg, судья примет решение в среду. Юристы Мэн Ваньчжоу просят о переносе сроков слушаний, так как им нужно время на обработку новых документов по этому делу.

Мэн Ваньчжоу была задержана канадскими правоохранительными органами 1 декабря 2018 года в аэропорту Ванкувера во время пересадки на другой рейс по отдельному запросу об экстрадиции прокуратуры Восточного округа Нью-Йорка в связи с обвинением в нарушении американских торговых санкций против Ирана, которых она пыталась избегать, предоставляя банкам недостоверные сведения.

11 декабря того же года суд выпустил ее под залог в размере 10 млн канадских долларов (тогда - $7 млн), разрешив проживать в ванкуверском доме ее мужа до окончательного решения об экстрадиции. По решению судьи, финансовый директор Huawei должна находиться под круглосуточным наблюдением (она носит на ноге специальный браслет, и за ней постоянно следят несколько охранников), а ее перемещения по городу частично ограничены.

В Соединенных Штатах Huawei, ее дочерним структурам и самой Мэн Ваньчжоу предъявлены обвинения по 23 пунктам, включая промышленный шпионаж и нарушение американских антииранских санкций.