Защита обвиняемого в убийстве Флойда экс-полицейского заявила о нарушениях на суде

НЬЮ-ЙОРК, 20 апреля. /ТАСС/. Адвокат экс-полицейского Дерека Шовина, обвиняемого в непредумышленном убийстве темнокожего Джорджа Флойда, еще до вынесения вердикта по делу подал в понедельник ходатайство о признании нарушения процессуальных норм во время судебного разбирательства, но получил отказ. Трансляцию из зала суда вели центральные телеканалы.

Защитник Эрик Нельсон заострил внимание на том, что присяжные заседатели, которые в понедельник начали совещаться о вынесении вердикта, не были в должной мере изолированы от сообщений СМИ. Адвокат отметил, что тема смерти Флойда активно освещается в США, а многие журналисты заведомо считают Шовина виновным. Нельсон подчеркнул, что получил "тысячи электронных писем" с угрозами в связи с тем, что он представляет интересы экс-полицейского.

Кроме того, Нельсон обратил внимание на заявления члена Палаты представителей Конгресса США Максин Уотерс (демократ от штата Калифорния), которая является темнокожей. Она на прошлой неделе публично выражала уверенность в том, что присяжным следует признать Шовина виновным в убийстве. Уотерс подчеркивала, что в противном случае активистам, выступающим в защиту прав афроамериканцев, нужно "оставаться на улицах" и действовать "более конфронтационно".

"Я знаю о сообщениях СМИ, я знаю, что член Палаты представителей Конгресса США Уотерс говорила именно об этом судебном процессе и о том, что любой вердикт, кроме признания виновности в убийстве, является неприемлемым", - констатировал судья Питер Кэхилл. "Жаль, что избранные должностные лица не могут прекратить говорить об этом деле, особенно в таком ключе, который является неуважительным к принципу верховенства закона и судебной ветви власти", - добавил он.

Кэхилл отказал в удовлетворении ходатайства защиты, однако подчеркнул, что у адвоката Шовина заведомо появилось весомое основание для того, чтобы оспорить итоги данного судебного процесса, хотя он еще не завершен. Как отметил Кэхилл, это может привести к тому, что "результаты этого суда могут быть отменены".

Суд в Миннеаполисе

Резонансное разбирательство началось в Миннеаполисе (штат Миннесота) 8 марта. Шовин 25 мая прошлого года применил при задержании Флойда удушающий прием. Афроамериканец умер вскоре после этого. 26 мая Шовина и еще трех стражей порядка, которые участвовали в аресте Флойда, уволили.

Самым тяжким из преступлений, которые инкриминируются экс-полицейскому, является убийство второй степени. Если Шовин будет признан виновным, его могут приговорить к тюремному заключению на срок до 40 лет.

Ранее обвинение и защита выступили с заключительными заявлениями. После этого судья ознакомил присяжных с их обязанностями и разрешил начать совещание. Каких-либо ограничений по времени на это не предусмотрено.

После смерти Флойда в 2020 году в США прошли массовые протесты и беспорядки. Для восстановления спокойствия к местным правоохранительным органам подключалась Национальная гвардия США. Примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, вводился комендантский час.