{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Беспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда

Защита обвиняемого в убийстве Флойда экс-полицейского заявила о нарушениях на суде

Адвокат Эрик Нельсон, в частности, отметил, что присяжные заседатели, которые начали совещаться о вынесении вердикта, не были в должной мере изолированы от сообщений СМИ

НЬЮ-ЙОРК, 20 апреля. /ТАСС/. Адвокат экс-полицейского Дерека Шовина, обвиняемого в непредумышленном убийстве темнокожего Джорджа Флойда, еще до вынесения вердикта по делу подал в понедельник ходатайство о признании нарушения процессуальных норм во время судебного разбирательства, но получил отказ. Трансляцию из зала суда вели центральные телеканалы.

На эту тему
Убийство или передозировка? Что происходит на суде по делу Джорджа Флойда
Убийство или передозировка?

Защитник Эрик Нельсон заострил внимание на том, что присяжные заседатели, которые в понедельник начали совещаться о вынесении вердикта, не были в должной мере изолированы от сообщений СМИ. Адвокат отметил, что тема смерти Флойда активно освещается в США, а многие журналисты заведомо считают Шовина виновным. Нельсон подчеркнул, что получил "тысячи электронных писем" с угрозами в связи с тем, что он представляет интересы экс-полицейского.

Кроме того, Нельсон обратил внимание на заявления члена Палаты представителей Конгресса США Максин Уотерс (демократ от штата Калифорния), которая является темнокожей. Она на прошлой неделе публично выражала уверенность в том, что присяжным следует признать Шовина виновным в убийстве. Уотерс подчеркивала, что в противном случае активистам, выступающим в защиту прав афроамериканцев, нужно "оставаться на улицах" и действовать "более конфронтационно".

"Я знаю о сообщениях СМИ, я знаю, что член Палаты представителей Конгресса США Уотерс говорила именно об этом судебном процессе и о том, что любой вердикт, кроме признания виновности в убийстве, является неприемлемым", - констатировал судья Питер Кэхилл. "Жаль, что избранные должностные лица не могут прекратить говорить об этом деле, особенно в таком ключе, который является неуважительным к принципу верховенства закона и судебной ветви власти", - добавил он.

Кэхилл отказал в удовлетворении ходатайства защиты, однако подчеркнул, что у адвоката Шовина заведомо появилось весомое основание для того, чтобы оспорить итоги данного судебного процесса, хотя он еще не завершен. Как отметил Кэхилл, это может привести к тому, что "результаты этого суда могут быть отменены".

Суд в Миннеаполисе

Резонансное разбирательство началось в Миннеаполисе (штат Миннесота) 8 марта. Шовин 25 мая прошлого года применил при задержании Флойда удушающий прием. Афроамериканец умер вскоре после этого. 26 мая Шовина и еще трех стражей порядка, которые участвовали в аресте Флойда, уволили.

Самым тяжким из преступлений, которые инкриминируются экс-полицейскому, является убийство второй степени. Если Шовин будет признан виновным, его могут приговорить к тюремному заключению на срок до 40 лет.

Ранее обвинение и защита выступили с заключительными заявлениями. После этого судья ознакомил присяжных с их обязанностями и разрешил начать совещание. Каких-либо ограничений по времени на это не предусмотрено.

После смерти Флойда в 2020 году в США прошли массовые протесты и беспорядки. Для восстановления спокойствия к местным правоохранительным органам подключалась Национальная гвардия США. Примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, вводился комендантский час.

Теги
СШАБеспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда
Умер вице-президент США при Джимми Картере Уолтер Мондейл
Ему было 93 года
Читать полностью