Убийство или передозировка? Что происходит на суде по делу Джорджа Флойда

В США уже третью неделю продолжается суд над бывшим полицейским Дереком Шовином, которого обвиняют в убийстве безоружного афроамериканца Джорджа Флойда. Весной 2020 года Шовин почти девять минут прижимал коленом к земле шею скованного наручниками Флойда. Несмотря на крики задержанного "я не могу дышать", полицейский продолжал душить его, пока Флойд не потерял сознание. Инцидент попал на видео, снятые прохожими кадры быстро облетели весь мир и подняли целую волну протестов против расизма и жестокости полиции в разных странах.
Несмотря на то что Флойд погиб практически в прямом эфире, главный вопрос нынешнего разбирательства — что именно его убило? Удушающий прием Дерека Шовина или наркотики, под действием которых находился мужчина.
Обвинение уверено в первом, защита экс-полицейского настаивает на втором.
Что показало вскрытие
Причину смерти Джорджа Флойда устанавливали сразу два эксперта — один из Центра судмедэкспертизы округа Хеннепин, штат Миннесота, а второй, частный, которого наняла семья погибшего. И тот и другой согласились с тем, что Флойд был убит — то есть его смерть повлекло действие другого человека.
Однако если частный эксперт указал в заключении, что сердце Флойда остановилось из-за асфиксии — то есть удушающего приема Шовина, то записи окружного эксперта оставляют больше простора для интерпретаций.
В документах Центра судмедэкспертизы округа Хеннепин говорится, что Флойд погиб в результате "сердечно-легочной остановки на фоне сдавливания шеи и других ограничительных мер, примененных к нему полицией". Таким образом, из заключения можно сделать вывод, что Флойд погиб не только из-за колена на шее, а в результате самого факта стычки с полицией и примененной к нему физической силы. К тому же в документе указывается, что смерть в том числе могла наступить из-за плохого состояния организма мужчины, вызванного интоксикацией фентанилом и метамфетамином (оба наркотические средства).
Проблемы погибшего с веществами
Зависимость Флойда и его наркотическое опьянение во время задержания остаются ключевыми темами во всем разбирательстве. Полиция нашла в его машине несколько белых таблеток, содержащих фентанил и метамфетамин, еще одну таблетку со следами слюны погибшего нашли в задней части полицейской машины. К тому же Флойда уже арестовывали в 2019 году за связанные с наркотиками преступления.
Тот факт, что у погибшего имелись проблемы с веществами, на суде подтвердила и его сожительница Кортни Росс.
"Наша история — это типичная история о том, как много людей привыкают к обезболивающим, — заявила женщина. — У нас обоих были рецепты, но... потом началась зависимость, и мы много раз пытались ее победить".
Стратегия защиты
Проблемы Флойда с наркотиками — важный пункт для Эрика Нельсона, ведущего адвоката Шовина, который выстраивает линию защиты вокруг этого факта. По версии юриста, полицейские действовали в рамках закона, а Флойд, оказавший сопротивление, уже и без того имел проблемы со здоровьем, о которых офицеры просто не могли знать.
"Доказательства покажут, что господин Флойд умер от сердечной аритмии, которая произошла в результате гипертонии, его коронарной болезни, приема метамфетамина и фентанила, а также выплеска адреналина, именно это способствовало остановке и без того ослабленного сердца", — сказал Нельсон во вступительном слове.
Защита во многом опирается на показания судмедэксперта, доктора Эндрю Бейкера из округа Хеннепин, который указал на проблемы со здоровьем у Флойда из-за наркотиков.
Что касается колена, то тут, по словам юриста, Шовин ощущал опасность из-за угрожающей ему толпы прохожих. Якобы их крики и ругань не позволили полицейскому адекватно оценить состояние Флойда, а потому он продолжал захват. Кстати, выступающие в суде представители органов правопорядка, в том числе и глава полиции Миннеаполиса, назвали этот прием незаконным и чрезмерным.
О чем рассказал судмедэксперт
Проводивший вскрытие Флойда Эндрю Бейкер выступал на суде в минувшую пятницу. Врач не нашел на теле погибшего следов асфиксии, но обратил внимание на сильно суженные кровеносные сосуды. Он также указал на "летальный уровень фентанила" в организме Флойда.
Ранее Бейкер уже заявлял следователям, что если бы мужчину просто нашли мертвым в собственном доме, то врачам нечему бы было удивляться, так как у него фактически была передозировка.
Во время допроса Бейкера адвокат Шовина спросил у него, могли ли ссадины, найденные на легком Флойда, появиться из-за употребления фентанила. Бейкер подчеркнул, что все повреждения, нанесенные организму наркотиками, являлись "сопутствующими", но не прямыми причинами смерти. Врач отказался подтвердить, что именно наркотики убили Флойда.
"По моему мнению, действия полиции, включая сдавливание шеи, оказались сверх того, что мог бы выдержать мистер Флойд", — сказал врач.
Он также пояснил, почему назвал в своем заключении смерть Флойда убийством. По его словам, у погибшего было тяжелое сердечное заболевание и гипертоническая болезнь, а это означало, что его сердце весило больше нормы. Стычка с полицейскими и физическая борьба вызвали нагрузку на организм, и сердце не выдержало. То есть Флойд погиб от примененной к нему силы.
Другие свидетели
На суде также выступали и другие медэксперты, в том числе врач, пытавшийся спасти Флойда, парамедики, а также пульмонолог и эксперт по дыханию Мартин Тобин. Все они подтвердили, что удушение стало основной причиной смерти задержанного. Некоторые из них объяснили, почему асфиксию можно не увидеть на вскрытии.
Особенно удачным для обвинения стала речь Мартина Тобина, указавшего, что на шее задержанного оказалась масса более 40 кг, что на 85% ограничило поступление воздуха в его организм.
"Даже здоровый человек умер бы, пройди он через то же, через что прошел мистер Флойд", — сказал эксперт.
Усомнился он и в заявлениях о передозировке. По его словам, на видео Флойд вполне нормально взаимодействовал с окружающими и с полицией и вовсе не выглядел так, словно был на грани смерти. То, что человек с передозировкой вряд ли мог бы спокойно прогуливаться с друзьями по улице, изданию The Washington Post подтвердили сразу семь медицинских экспертов.
Суд продолжается
Экс-полицейского Дерека Шовина обвиняют в убийстве по неосторожности второй степени, что означает халатное поведение, создавшее необоснованный риск (до 15 лет тюрьмы); непредумышленном убийстве второй степени — сознательный риск причинить смерть или серьезные телесные повреждения другому человеку (от 3 до 10 лет), а также в убийстве третьей степени — безрассудные действия и грубое неуважение к человеческой жизни, повлекшее смерть (до 25 лет тюрьмы). Таким образом, обвиняемому грозит более 40 лет заключения.
Ожидается, что разбирательство по делу продлится еще примерно две недели. У адвоката Шовина в очереди более десяти медицинских экспертов, которые должны дать свои показания. Скорее всего, защита продолжит настаивать на том, что именно наркотики, нездоровый организм, а также реакция агрессивной толпы, но не колено, стали решающими факторами гибели Джорджа Флойда.
Тем временем полиция Миннеаполиса вновь застрелила безоружного афроамериканца. Погибшим оказался 20-летний Данте Райт, чью машину остановили для проверки документов. Как сообщают СМИ, молодого человека застрелила некая Ким Поттер, которая перепутала пистолет с электрошокером.
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Дмитрий Беляев