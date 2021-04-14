Убийство или передозировка? Что происходит на суде по делу Джорджа Флойда

В США уже третью неделю продолжается суд над бывшим полицейским Дереком Шовином, которого обвиняют в убийстве безоружного афроамериканца Джорджа Флойда. Весной 2020 года Шовин почти девять минут прижимал коленом к земле шею скованного наручниками Флойда. Несмотря на крики задержанного "я не могу дышать", полицейский продолжал душить его, пока Флойд не потерял сознание. Инцидент попал на видео, снятые прохожими кадры быстро облетели весь мир и подняли целую волну протестов против расизма и жестокости полиции в разных странах.

Несмотря на то что Флойд погиб практически в прямом эфире, главный вопрос нынешнего разбирательства — что именно его убило? Удушающий прием Дерека Шовина или наркотики, под действием которых находился мужчина.

Обвинение уверено в первом, защита экс-полицейского настаивает на втором.

Что показало вскрытие

Причину смерти Джорджа Флойда устанавливали сразу два эксперта — один из Центра судмедэкспертизы округа Хеннепин, штат Миннесота, а второй, частный, которого наняла семья погибшего. И тот и другой согласились с тем, что Флойд был убит — то есть его смерть повлекло действие другого человека.

Однако если частный эксперт указал в заключении, что сердце Флойда остановилось из-за асфиксии — то есть удушающего приема Шовина, то записи окружного эксперта оставляют больше простора для интерпретаций.

В документах Центра судмедэкспертизы округа Хеннепин говорится, что Флойд погиб в результате "сердечно-легочной остановки на фоне сдавливания шеи и других ограничительных мер, примененных к нему полицией". Таким образом, из заключения можно сделать вывод, что Флойд погиб не только из-за колена на шее, а в результате самого факта стычки с полицией и примененной к нему физической силы. К тому же в документе указывается, что смерть в том числе могла наступить из-за плохого состояния организма мужчины, вызванного интоксикацией фентанилом и метамфетамином (оба наркотические средства).

Проблемы погибшего с веществами

Зависимость Флойда и его наркотическое опьянение во время задержания остаются ключевыми темами во всем разбирательстве. Полиция нашла в его машине несколько белых таблеток, содержащих фентанил и метамфетамин, еще одну таблетку со следами слюны погибшего нашли в задней части полицейской машины. К тому же Флойда уже арестовывали в 2019 году за связанные с наркотиками преступления.

Тот факт, что у погибшего имелись проблемы с веществами, на суде подтвердила и его сожительница Кортни Росс.

"Наша история — это типичная история о том, как много людей привыкают к обезболивающим, — заявила женщина. — У нас обоих были рецепты, но... потом началась зависимость, и мы много раз пытались ее победить".

Стратегия защиты

Проблемы Флойда с наркотиками — важный пункт для Эрика Нельсона, ведущего адвоката Шовина, который выстраивает линию защиты вокруг этого факта. По версии юриста, полицейские действовали в рамках закона, а Флойд, оказавший сопротивление, уже и без того имел проблемы со здоровьем, о которых офицеры просто не могли знать.