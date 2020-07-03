В США пытаются, но никак не могут реформировать полицию. Рассказываем, в чем проблема

В США по-прежнему продолжаются выступления из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда после жесткого задержания полицией. Протестующие по всей стране требуют от властей реформы правоохранительных органов. По мнению большинства американцев, полицейским необходимо чаще проходить переаттестацию, больше внимания уделять тяжким и насильственным преступлениям, а также перестать закупать и использовать военное снаряжение. Рассказываем, что мешает законодателям из Вашингтона провести эту реформу как можно скорее.

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Как показал июньский опрос Associated Press-NORC, более 90% респондентов так или иначе поддерживают реформирование полиции США и только 5% американцев выступают против. Президент страны Дональд Трамп 16 июня уже подписал указ, который требует поощрять полицейских за мирные методы разрешения конфликтов, а также более тщательно проверять кандидатов, поступающих на службу. Он в том числе распорядился не использовать удушающие приемы, если речь не идет о реальной угрозе жизни и здоровью сотруднику полиции. Дальнейшие меры по реформе полиции президенту должен предложить Конгресс, где противостояние между демократами и республиканцами только замедляет работу. Обе стороны разработали свои версии документов, но пока не способны договориться по ключевым вопросам. Главным камнем преткновения остается вопрос финансирования, а также положение, которое позволяет жертвам неправомерных действий полиции предъявлять иск о возмещении ущерба в суде. Что предлагают демократы? Законопроект демократов, подготовленный фракцией темнокожих депутатов Конгресса, получил символическое название "Закон о справедливости в полицейской деятельности имени Джорджа Флойда" (The George Floyd Justice in Policing Act of 2020).

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Он запрещает полицейским применять удушающие приемы, требует создать национальную базу для фиксации нарушений со стороны правоохранителей, а также на федеральном уровне запрещает полицейским без стука вламываться в жилье в рамках дел о наркотиках. Последний пункт стал ответом на смерть 26-летней афроамериканки Брионны Тейлор, по ошибке застреленной во время штурма в собственном доме.

Кроме того, документ предполагает усилить ответственность полицейских за насилие над подозреваемыми, а также выделить более $2,5 млрд на проведение независимых расследований случаев злоупотреблений со стороны федеральных надзорных органов. Помимо этого, законодатели предложили значительно расширить применение нательных камер видеонаблюдения.

Документ приняли в Палате представителей конгресса США, где за него проголосовали все демократы, а также три республиканца (236 против 181). Проект также поддержала и спикер палаты Нэнси Пелоси. Однако демократам пока рано праздновать победу. Для того чтобы документ отправился к президенту на подпись, ему необходимо набрать большинство голосов в Сенате, который, в отличие от Палаты представителей, контролируют республиканцы.

Описание Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси выступает на пресс-конференции, посвященной "Закону о справедливости в полицейской деятельности имени Джорджа Флойда", в Вашингтоне, 25 июня 2020 года © EPA-EFE/MICHAEL REYNOLDS

Лидер большинства в Сенате Митч Макконнелл уже дал понять, что республиканцы не будут голосовать за пакет мер, предложенный демократами, отметив, что их проект "ни к чему не приведет". Таким образом, документ просто застрял в верхней палате. "Это очень в духе демократов, которые уверены, что они должны все контролировать в Вашингтоне, нам это неинтересно", — заявил Макконнелл. Против документа высказался и лично Дональд Трамп, который категорически не поддерживает отмену условного иммунитета полиции — доктрины, в значительной степени защищающей правоохранителей от гражданских исков, если только истец не может доказать, что его конституционные права были явно нарушены. По мнению президента, принятие проекта демократов "разрушит полицию". Кроме того, Трамп заявил, что наложит на документ вето, даже если за него и проголосуют обе палаты. Как видят реформу республиканцы? Работу над законопроектом республиканцев возглавил единственный темнокожий консерватор в верхней палате сенатор Тим Скотт.

Описание Сенатор США Тим Скотт © REUTERS/Kevin Lamarque/File Photo

Документ, который получил название "Закон о правосудии" (Justice Act), предполагает в течение пяти лет дополнительно потратить почти $7 млрд из федерального бюджета на обучение и гранты департаментам полиции штатов и местных органов власти. Предложение республиканцев также не запрещает удушения или появления полиции в домах подозреваемых без предупреждения, но урезает федеральное финансирование департаментам, которые не отказываются от этих практик. Документ требует больших обоснований для применения силы и предлагает фиксировать и рассматривать все случаи появления полиции в домах подозреваемых без предупреждения. Кроме того, он ужесточает ответственность за фальшивые отчеты силовиков.

Инициатива содержит предложение об экстренном выделении средств на покупку нательных камер, признает самосуд федеральным преступлением на почве ненависти и выступает за создание комиссии для изучения социального положения темнокожих молодых людей и мужчин в Америке. Проект республиканцев появился практически сразу после указа Дональда Трампа о реформе полиции, но не смог набрать необходимые 60 голосов в Палате представителей даже для обсуждения. "Там нет зубов", — отозвалась о нем сенатор от штата Калифорния, демократ Камала Харрис, которая представляет фракцию темнокожих депутатов Конгресса. "Буквально все, что он (Скотт) предлагает, не спасет ни одной жизни". Есть ли надежды на компромисс? В результате стороны оказались в тупике, демократы не пропускают документ республиканцев в Палате представителей, а республиканцы, вероятно, заблокируют инициативу демократов в Сенате. Ни одна сторона не готова уступать, так как в канун выборов для каждой политической силы важно заявить, что проведение столь резонансной реформы — именно ее заслуга. По мнению демократов, проект Скотта не поможет искоренить системный расизм и полицейскую жестокость. Республиканцы же считают, что за документ стоило проголосовать, чтобы начать его обсуждение, которое бы позволило внести в него точечные правки. Лидер демократов в Сенате Чак Шумер заявил, что исправить недостатки республиканского проекта правками "нереально".

По мнению демократов, для выхода из тупика необходимо создание двухпартийной группы, которая совместно разработает компромиссный закон. Но это предложение не устраивает республиканцев.

"То, как Макконнелл организовал процесс, почти гарантировало такой результат", — считает Норман Орнштейн, эксперт Конгресса в Американском институте предпринимательства. Если бы он хотел двухпартийный акт, он мог бы получить его либо передав вопрос в Судебный комитет (в который входят представители обеих партий), либо путем формирования двухпартийной группы. Он не сделал ни того, ни другого".

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