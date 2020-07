В США пытаются, но никак не могут реформировать полицию. Рассказываем, в чем проблема

Как показал июньский опрос Associated Press-NORC, более 90% респондентов так или иначе поддерживают реформирование полиции США и только 5% американцев выступают против.

Президент страны Дональд Трамп 16 июня уже подписал указ, который требует поощрять полицейских за мирные методы разрешения конфликтов, а также более тщательно проверять кандидатов, поступающих на службу. Он в том числе распорядился не использовать удушающие приемы, если речь не идет о реальной угрозе жизни и здоровью сотруднику полиции. Дальнейшие меры по реформе полиции президенту должен предложить Конгресс, где противостояние между демократами и республиканцами только замедляет работу. Обе стороны разработали свои версии документов, но пока не способны договориться по ключевым вопросам. Главным камнем преткновения остается вопрос финансирования, а также положение, которое позволяет жертвам неправомерных действий полиции предъявлять иск о возмещении ущерба в суде.

Что предлагают демократы?

Законопроект демократов, подготовленный фракцией темнокожих депутатов Конгресса, получил символическое название "Закон о справедливости в полицейской деятельности имени Джорджа Флойда" (The George Floyd Justice in Policing Act of 2020).