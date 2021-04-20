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Си Цзиньпин поздравил президента Кубы с избранием первым секретарем ЦК Компартии страны

Коммунистическая партия Кубы объявила об избрании первым секретарем ЦК Мигеля Диас-Канеля после ухода из руководства партии Рауля Кастро

ПЕКИН, 20 апреля. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин направил поздравительную телеграмму кубинскому президенту Мигелю Диас-Канелю по случаю его избрания на пост первого секретаря ЦК Коммунистической партии Кубы. Об этом во вторник сообщило агентство "Синьхуа".

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"Рад узнать о том, что вы были избраны первым секретарем ЦК Коммунистической партии Кубы. От имени Центрального комитета Коммунистической партии Китая и от себя лично я хотел бы горячо поздравить вас и руководство Компартии Кубы", - говорится в телеграмме, текст которой опубликовало агентство.

Си Цзиньпин также выразил намерение "углублять обмены и сотрудничество между двумя странами, развивать традиционную дружбу". "Желаю вам еще больших успехов на руководящем посту", - подчеркнул председатель КНР.

В понедельник Коммунистическая партия Кубы объявила об избрании первым секретарем ЦК президента страны Мигеля Диас-Канеля после ухода из руководства партии Рауля Кастро. Последний заявил, что не станет принимать предложений остаться в высших органах партийной организации, но продолжит быть "бойцом революции".

Теги
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