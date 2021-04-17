Куба без Кастро. По крайней мере на официальных должностях

В Гаване в середине апреля череда юбилейных дат: 16-го числа исполнилось ровно 60 лет с момента провозглашения лидером революции Фиделем Кастро курса страны на социализм, а спустя три дня наступит 60-летний юбилей знаковой для республики победы в заливе Свиней над наемниками, посланными США свергать неугодное Вашингтону правительство. Две годовщины в этом году совпадают с датами начала и окончания VIII съезда правящей Коммунистической партии Кубы, который уже в первый день работы успел стать источником срочных новостей для мировых СМИ. На открытии съезда первый секретарь ЦК партии Рауль Кастро объявил о своем уходе с поста и передаче управления молодому поколению политиков. Не сенсация Некоторые СМИ вывели в заголовки напрашивающуюся фразу "ушла эпоха", намекая на сенсационность события и возможную смену курса политики Острова свободы после ухода со своей последней должности брата команданте. Но вряд ли можно сказать, что уход Рауля стал таким уж неожиданным событием - в прошлые годы революционер уже заявлял о намерениях сложить полномочия. Также на предыдущем съезде партии в 2016 году он предложил ввести возрастное ограничение для главы партии - кандидату должно быть не более 70 лет. А самому Раулю Кастро, к слову, в этом июне исполняется 90.

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Помимо "Viva la Revoluci n!" ("Да здравствует революция!") девизом властей Кубы является фраза "Somos continuidad", что можно перевести как "Мы - это преемственность". То есть стабильность и непрерывность политического курса. Ее Рауль Кастро уже обеспечил и относительно спокойно. Находясь на должности председателя Госсовета (до 2019 года - глава государства) и понимая необходимость реформ, он инициировал разработку новой конституции республики, вводящей должности президента и премьер-министра. А с 2018 года, еще до официального ее принятия, остался только на посту главы определяющей политику страны Компартии, чтобы начать передачу власти без одновременных "резких движений" и сохранить стабильность в стране. Формально завершение реструктуризации институтов управления Кубой произошло в 2019 году, когда и была принята конституция, избраны президент и премьер. Следующее избрание руководства страны состоится только в 2024 году, а передача руководства единственной партией именно сейчас призвана помочь избежать потрясений и обеспечить курс в духе "Somos continuidad". Продолжение линии реформ Состав руководства ЦК определяющей политику страны Компартии будет сформирован уже в ближайшие дни, и многие жители острова прогнозируют назначение на главную должность нынешнего президента Мигеля Диас-Канеля, который не раз заявлял о своей приверженности идеям Фиделя Кастро. Правда, после его прихода в высшие эшелоны власти в 2018 году некоторые западные СМИ прогнозировали разворот политики Кубы, но этого не произошло. Лидер продолжил линию "актуализации" экономической и политической модели страны в соответствии с планом Рауля Кастро.