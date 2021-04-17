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Мнение

Куба без Кастро. По крайней мере на официальных должностях

ЗАДОРОЖНЫЙ Евгений
ЗАДОРОЖНЫЙ Евгений 
Руководитель представительства ТАСС в Гаване
Евгений Задорожный — о том, что ждет страну дальше

В Гаване в середине апреля череда юбилейных дат: 16-го числа исполнилось ровно 60 лет с момента провозглашения лидером революции Фиделем Кастро курса страны на социализм, а спустя три дня наступит 60-летний юбилей знаковой для республики победы в заливе Свиней над наемниками, посланными США свергать неугодное Вашингтону правительство.

Две годовщины в этом году совпадают с датами начала и окончания VIII съезда правящей Коммунистической партии Кубы, который уже в первый день работы успел стать источником срочных новостей для мировых СМИ. На открытии съезда первый секретарь ЦК партии Рауль Кастро объявил о своем уходе с поста и передаче управления молодому поколению политиков.

Не сенсация

Некоторые СМИ вывели в заголовки напрашивающуюся фразу "ушла эпоха", намекая на сенсационность события и возможную смену курса политики Острова свободы после ухода со своей последней должности брата команданте. Но вряд ли можно сказать, что уход Рауля стал таким уж неожиданным событием - в прошлые годы революционер уже заявлял о намерениях сложить полномочия. Также на предыдущем съезде партии в 2016 году он предложил ввести возрастное ограничение для главы партии - кандидату должно быть не более 70 лет. А самому Раулю Кастро, к слову, в этом июне исполняется 90.

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Биография Рауля Кастро
Биография Рауля Кастро

Помимо "Viva la Revoluci n!" ("Да здравствует революция!") девизом властей Кубы является фраза "Somos continuidad", что можно перевести как "Мы - это преемственность". То есть стабильность и непрерывность политического курса. Ее Рауль Кастро уже обеспечил и относительно спокойно.

Находясь на должности председателя Госсовета (до 2019 года - глава государства) и понимая необходимость реформ, он инициировал разработку новой конституции республики, вводящей должности президента и премьер-министра. А с 2018 года, еще до официального ее принятия, остался только на посту главы определяющей политику страны Компартии, чтобы начать передачу власти без одновременных "резких движений" и сохранить стабильность в стране.

Формально завершение реструктуризации институтов управления Кубой произошло в 2019 году, когда и была принята конституция, избраны президент и премьер. Следующее избрание руководства страны состоится только в 2024 году, а передача руководства единственной партией именно сейчас призвана помочь избежать потрясений и обеспечить курс в духе "Somos continuidad".

Продолжение линии реформ

Состав руководства ЦК определяющей политику страны Компартии будет сформирован уже в ближайшие дни, и многие жители острова прогнозируют назначение на главную должность нынешнего президента Мигеля Диас-Канеля, который не раз заявлял о своей приверженности идеям Фиделя Кастро. Правда, после его прихода в высшие эшелоны власти в 2018 году некоторые западные СМИ прогнозировали разворот политики Кубы, но этого не произошло. Лидер продолжил линию "актуализации" экономической и политической модели страны в соответствии с планом Рауля Кастро.

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А с момента вступления последнего в должность первого секретаря ЦК в 2011 году действительно были сделаны шаги к реформам, многие из которых удалось реализовать. Так, начались подвижки в развитии частного сектора экономики, произошло сравнительное облегчение условий для иностранных инвестиций, ослаблены ограничения для путешествий кубинцев, купли-продажи недвижимости и автомобилей, а также разработан проект финансово-денежной реформы, которая должна завершиться в июле этого года. Эксперты не единожды проводили параллели между политикой Рауля Кастро и "китайским" или "вьетнамским" вариантами социализма, в которых серьезно увеличена роль рынка.

Вряд ли экономическую ситуацию на Кубе сегодня можно сравнить с китайской, но базу для реформ ушедший первый секретарь ЦК заложил и со спокойной душой за свои инициативы передает управление партией в руки молодого поколения, которое при его наставничестве успело получить опыт управления всей страной с 2018 года. Так что политик Кастро ушел, но политика Кастро остается. Не говоря уже о авторитете личности его старшего брата - объединяющем идеологическом стержне КПК.

Дядя Сэм не спит

Анализируя будущее Кубы в формате "без Кастро во власти", невозможно игнорировать фактор США. Реформы проводились для того, чтобы повысить эффективность экономики, влияние на которую оказывает эмбарго Вашингтона. В отдельных случаях сами санкции стали триггером для изменений. Нужно признать, что на Кубе действительно существует масса проблем с уровнем жизни населения, которые дают северному соседу почву для расшатывания ситуации в своих интересах.

Что касается высказываемой некоторыми возможности "обамериканивания" Кубы после отхода от дел реальных участников революции, то важно упомянуть посыл Рауля последователям относительно контактов с США. "Куба подтверждает желание содействовать уважительному диалогу с Соединенными Штатами, но без намерения делать уступки, касающиеся ее суверенитета и независимости, внешней политики и идеалов", - заявил он в своей речи на съезде партии.

Прекрасной демонстрацией того, что не стоит особо обольщаться насчет сближения с Вашингтоном, является восприятие на Кубе недавней смены главы Белого дома. После ухода президента Дональда Трампа в Гаване выдохнули - казалось, любой другой глава США будет менее суров с Кубой, чем сторонник "снова великой Америки". Однако радость была недолгой - потепления отношений и ослабления санкций "как при Обаме" на горизонте не видно по сей день, а риторика Вашингтона на мировой арене стала еще более агрессивной. Сейчас команда Джо Байдена занята конфронтацией с Россией, но где гарантии, что во время передышки "ястребы" в окружении президента не захотят надавить на Кубу, которая, к слову, в ООН в большинстве случаев поддерживает российскую позицию?

Вероятность такой опасности заставляет руководство Кубы крайне тщательно выбирать время и способы масштабных внутренних как политических, так и экономических изменений. В дополнение: пандемия коронавируса нанесла ощутимый удар экономике острова, обострив проблемы уровня доходов граждан - в совокупности этих условий резкие изменения могут быть достаточно рискованными. Поэтому далеко не факт, что после скорого избрания нового руководства партии мы увидим резкий отход от ее предыдущей политики.

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора. Цитирование разрешено со ссылкой на tass.ru
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