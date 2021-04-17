Куба без Кастро. По крайней мере на официальных должностях

В Гаване в середине апреля череда юбилейных дат: 16-го числа исполнилось ровно 60 лет с момента провозглашения лидером революции Фиделем Кастро курса страны на социализм, а спустя три дня наступит 60-летний юбилей знаковой для республики победы в заливе Свиней над наемниками, посланными США свергать неугодное Вашингтону правительство.
Две годовщины в этом году совпадают с датами начала и окончания VIII съезда правящей Коммунистической партии Кубы, который уже в первый день работы успел стать источником срочных новостей для мировых СМИ. На открытии съезда первый секретарь ЦК партии Рауль Кастро объявил о своем уходе с поста и передаче управления молодому поколению политиков.
Не сенсация
Некоторые СМИ вывели в заголовки напрашивающуюся фразу "ушла эпоха", намекая на сенсационность события и возможную смену курса политики Острова свободы после ухода со своей последней должности брата команданте. Но вряд ли можно сказать, что уход Рауля стал таким уж неожиданным событием - в прошлые годы революционер уже заявлял о намерениях сложить полномочия. Также на предыдущем съезде партии в 2016 году он предложил ввести возрастное ограничение для главы партии - кандидату должно быть не более 70 лет. А самому Раулю Кастро, к слову, в этом июне исполняется 90.
Помимо "Viva la Revoluci n!" ("Да здравствует революция!") девизом властей Кубы является фраза "Somos continuidad", что можно перевести как "Мы - это преемственность". То есть стабильность и непрерывность политического курса. Ее Рауль Кастро уже обеспечил и относительно спокойно.
Находясь на должности председателя Госсовета (до 2019 года - глава государства) и понимая необходимость реформ, он инициировал разработку новой конституции республики, вводящей должности президента и премьер-министра. А с 2018 года, еще до официального ее принятия, остался только на посту главы определяющей политику страны Компартии, чтобы начать передачу власти без одновременных "резких движений" и сохранить стабильность в стране.
Формально завершение реструктуризации институтов управления Кубой произошло в 2019 году, когда и была принята конституция, избраны президент и премьер. Следующее избрание руководства страны состоится только в 2024 году, а передача руководства единственной партией именно сейчас призвана помочь избежать потрясений и обеспечить курс в духе "Somos continuidad".
Продолжение линии реформ
Состав руководства ЦК определяющей политику страны Компартии будет сформирован уже в ближайшие дни, и многие жители острова прогнозируют назначение на главную должность нынешнего президента Мигеля Диас-Канеля, который не раз заявлял о своей приверженности идеям Фиделя Кастро. Правда, после его прихода в высшие эшелоны власти в 2018 году некоторые западные СМИ прогнозировали разворот политики Кубы, но этого не произошло. Лидер продолжил линию "актуализации" экономической и политической модели страны в соответствии с планом Рауля Кастро.
А с момента вступления последнего в должность первого секретаря ЦК в 2011 году действительно были сделаны шаги к реформам, многие из которых удалось реализовать. Так, начались подвижки в развитии частного сектора экономики, произошло сравнительное облегчение условий для иностранных инвестиций, ослаблены ограничения для путешествий кубинцев, купли-продажи недвижимости и автомобилей, а также разработан проект финансово-денежной реформы, которая должна завершиться в июле этого года. Эксперты не единожды проводили параллели между политикой Рауля Кастро и "китайским" или "вьетнамским" вариантами социализма, в которых серьезно увеличена роль рынка.
Вряд ли экономическую ситуацию на Кубе сегодня можно сравнить с китайской, но базу для реформ ушедший первый секретарь ЦК заложил и со спокойной душой за свои инициативы передает управление партией в руки молодого поколения, которое при его наставничестве успело получить опыт управления всей страной с 2018 года. Так что политик Кастро ушел, но политика Кастро остается. Не говоря уже о авторитете личности его старшего брата - объединяющем идеологическом стержне КПК.
Дядя Сэм не спит
Анализируя будущее Кубы в формате "без Кастро во власти", невозможно игнорировать фактор США. Реформы проводились для того, чтобы повысить эффективность экономики, влияние на которую оказывает эмбарго Вашингтона. В отдельных случаях сами санкции стали триггером для изменений. Нужно признать, что на Кубе действительно существует масса проблем с уровнем жизни населения, которые дают северному соседу почву для расшатывания ситуации в своих интересах.
Что касается высказываемой некоторыми возможности "обамериканивания" Кубы после отхода от дел реальных участников революции, то важно упомянуть посыл Рауля последователям относительно контактов с США. "Куба подтверждает желание содействовать уважительному диалогу с Соединенными Штатами, но без намерения делать уступки, касающиеся ее суверенитета и независимости, внешней политики и идеалов", - заявил он в своей речи на съезде партии.
Прекрасной демонстрацией того, что не стоит особо обольщаться насчет сближения с Вашингтоном, является восприятие на Кубе недавней смены главы Белого дома. После ухода президента Дональда Трампа в Гаване выдохнули - казалось, любой другой глава США будет менее суров с Кубой, чем сторонник "снова великой Америки". Однако радость была недолгой - потепления отношений и ослабления санкций "как при Обаме" на горизонте не видно по сей день, а риторика Вашингтона на мировой арене стала еще более агрессивной. Сейчас команда Джо Байдена занята конфронтацией с Россией, но где гарантии, что во время передышки "ястребы" в окружении президента не захотят надавить на Кубу, которая, к слову, в ООН в большинстве случаев поддерживает российскую позицию?
Вероятность такой опасности заставляет руководство Кубы крайне тщательно выбирать время и способы масштабных внутренних как политических, так и экономических изменений. В дополнение: пандемия коронавируса нанесла ощутимый удар экономике острова, обострив проблемы уровня доходов граждан - в совокупности этих условий резкие изменения могут быть достаточно рискованными. Поэтому далеко не факт, что после скорого избрания нового руководства партии мы увидим резкий отход от ее предыдущей политики.