Япония выразила протест Мьянме в связи с задержанием японского журналиста

ТОКИО, 20 апреля. /ТАСС/. Правительство Японии выразило протест Мьянме в связи с задержанием японского журналиста Юки Китадзуми, который занимался освещением протестов в Янгоне. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като.

"Для нас является неприемлемым его содержание под стражей. В связи с этим мы заявили протест мьянманской стороне и требуем его скорейшего освобождения", - отметил генсек правительства.

45-летний журналист был задержан днем ранее около дома, где он проживал, также у него был проведен обыск. Китадзуми в настоящее время находится в тюрьме. Журналист-фрилансер подозревается в распространении ложной информации о происходящем в стране. В случае признания виновным он может быть приговорен к тюремному заключению сроком до трех лет.

Китадзуми ранее работал в одной из ведущих японских газет Nikkei. В настоящее время он в качестве фрилансера сотрудничает с несколькими СМИ Японии. В феврале его уже задерживали в Мьянме, однако почти сразу отпустили.