Прокурор Чехии заявил, что республика не объявит в международный розыск Петрова и Боширова

ПРАГА, 20 апреля. /ТАСС/. Чехия не будет объявлять в международный розыск граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова, причастных, согласно мнению властей, к взрывам складов боеприпасов в деревне в Врбетице (восток республики), так как международный ордер на их арест ранее выдала Великобритания. Об этом заявил во вторник прокурор Мартин Милуш, слова которого привело Чешское радио.

"Международный ордер на арест этих двух лиц [которые причастны событиям в Солсбери в 2018 году] ранее выдала Великобритания", - сказал Милуш, отметив, что Чехия обратится к России за оказанием правовой помощи в расследовании инцидента в Врбетице.

17 апреля Прага объявила о решении выслать 18 сотрудников посольства РФ, которых в стране назвали сотрудниками российской разведки. В тот же день Чехия объявила в розыск подозреваемых в Великобритании покушении на жизнь семьи экс-разведчика Сергея Скрипаля россиян Александра Петрова и Руслана Боширова. В Праге их считают, возможно, причастными к взрыву на территории склада боеприпасов в деревне Врбетице 16 октября 2014 года, в результате которого погибли два человека.

МИД РФ выразил Праге решительный протест в связи с предпринятым "под голословными и надуманными предлогами" шагом, а также объявил 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата. Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала действия Праги карикатурными и заявила, что заявления чешской стороны были призваны "перекрыть" в информационном пространстве Запада сообщения о раскрытии белорусскими и российскими спецслужбами планов государственного переворота в Минске. При этом заявления чешской стороны, что Москве не будет передаваться информация о расследовании инцидента, подтверждают, что речь идет о фейке, подчеркнула позднее российский дипломат.