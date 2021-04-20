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Дипломатический кризис в отношениях России и Чехии

Прокурор Чехии заявил, что республика не объявит в международный розыск Петрова и Боширова

Международный ордер на их арест ранее выдала Великобритания, пояснил Мартин Милуш

ПРАГА, 20 апреля. /ТАСС/. Чехия не будет объявлять в международный розыск граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова, причастных, согласно мнению властей, к взрывам складов боеприпасов в деревне в Врбетице (восток республики), так как международный ордер на их арест ранее выдала Великобритания. Об этом заявил во вторник прокурор Мартин Милуш, слова которого привело Чешское радио.

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"Международный ордер на арест этих двух лиц [которые причастны событиям в Солсбери в 2018 году] ранее выдала Великобритания", - сказал Милуш, отметив, что Чехия обратится к России за оказанием правовой помощи в расследовании инцидента в Врбетице.

17 апреля Прага объявила о решении выслать 18 сотрудников посольства РФ, которых в стране назвали сотрудниками российской разведки. В тот же день Чехия объявила в розыск подозреваемых в Великобритании покушении на жизнь семьи экс-разведчика Сергея Скрипаля россиян Александра Петрова и Руслана Боширова. В Праге их считают, возможно, причастными к взрыву на территории склада боеприпасов в деревне Врбетице 16 октября 2014 года, в результате которого погибли два человека.

МИД РФ выразил Праге решительный протест в связи с предпринятым "под голословными и надуманными предлогами" шагом, а также объявил 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата. Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала действия Праги карикатурными и заявила, что заявления чешской стороны были призваны "перекрыть" в информационном пространстве Запада сообщения о раскрытии белорусскими и российскими спецслужбами планов государственного переворота в Минске. При этом заявления чешской стороны, что Москве не будет передаваться информация о расследовании инцидента, подтверждают, что речь идет о фейке, подчеркнула позднее российский дипломат.

Теги
ЧехияРоссияДипломатический кризис в отношениях России и Чехии
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