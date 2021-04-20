Повстанцы в Чаде отказались признать полномочия переходного военного совета

ПРЕТОРИЯ, 20 апреля. /ТАСС/. Повстанческая группировка "Фронт за перемены и согласие в Чаде" (FACT) объявила об отказе признать полномочия созданного сразу же после смерти во вторник президента Чада Идрисса Деби Итно переходного военного совета, который взял на себя всю полноту власти в стране на ближайшие 18 месяцев. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление командования повстанцев.

"Чад - не является монархией, в стране не может происходить передача династических полномочий", - подчеркнуто в документе в связи с избранием военным советом в качестве своего главы и переходного президента Чада сына умершего президента генерал-лейтенанта Махамата Идрисса Деби Итно.

Одновременно повстанцы объявили, что продолжат наступление на столицу страны Нджамену. По словам южноафриканской радиостанции SABC, передовая колонна FACT находится в 450 километрах от Нджамены.

Вооруженные отряды повстанческой группировки "Фронт за перемены и согласие в Чаде" покинули свои базы в Ливии и вторглись 11 апреля на территорию Чада в районе Зуарке. Правительственные войска, которые включали бронетанковые подразделения, встретили повстанческие колонны 17 апреля в 300 километрах к северу от Нджамены и разгромили их. Были убиты более 300 повстанцев, еще 150 взяты в плен. Еще один бой произошел 19 апреля. По данным журнала Jeune Afrique, правительственными силами лично руководил прибывший на фронт Идрисс Деби Итно. В бою он был смертельно ранен и в тот же день доставлен в Нджамену. Президент умер во вторник около 01:00 (03:00 мск).

"Фронт за перемены и согласие в Чаде" был создан в 2016 году на севере страны. Он объявил своей целью свержение президента Идрисса Деби Итно и созданного им режима.