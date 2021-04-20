Чехия инициировала повторный созыв Совета НАТО по инциденту в Врбетице в конце недели

ПРАГА, 20 апреля. /ТАСС/. Чехия инициировала повторный созыв заседания Североатлантического совета в связи со взрывами складов боеприпасов в 2014 году в деревне Врбетице (восток республики), в причастности к которым власти республики подозревают российские спецслужбы. Об этом говорится в распространенном во вторник в Праге сообщении МИД Чехии.

Взрывы боеприпасов в деревне Врбетица. Что мы знаем про эти инциденты

"Чехия во вторник, 20 апреля, проинформировала на заседании Североатлантического совета союзников по НАТО о причинах высылки 18 сотрудников посольства РФ и последовавшем затем ответном шаге России", - отмечается в сообщении. Власти Чехии ожидают принятия заявления по поводу инцидента на уровне Североатлантического альянса. "Чехия поблагодарила союзников за проявленную солидарность и попросила [принять их] совместное заявление на уровне НАТО", - добавили в чешском внешнеполитическом ведомстве.

"Одновременно Чехия обратилась к союзникам с просьбой созвать еще одно заседание Североатлантического совета в конце текущей недели, на котором предоставится возможность обсудить дальнейшие возможные шаги союзников. Чехия анонсировала участие [своих представителей] высокого уровня на этом заседании", - отметили в МИД. В свою очередь Чешское радио со ссылкой на источник информировало, что Североатлантический совет, возможно, соберется в четверг, 22 апреля, для обсуждения указанного вопроса.

Ранее в пресс-службе НАТО ТАСС сообщили, что Североатлантический совет на уровне послов заслушает на этой неделе первого вице-премьера Чехии, главу МВД Яна Гамачека, исполняющего обязанности министра иностранных дел, который изложит альянсу обвинения в адрес России по поводу подозрений о причастности российских спецслужб к взрыву складов боеприпасов в Врбетице в 2014 году.