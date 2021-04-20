Глава МИД Турции подтвердил информацию о переносе конференции по Афганистану в Стамбуле

АНКАРА, 20 апреля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу подтвердил во вторник информацию о переносе конференции по Афганистану, которая должна была начаться 24 апреля в Стамбуле.

"Сегодня вечером я разговаривал с министром иностранных дел Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани, мы решили отложить ее [конференцию] на период после рамадана. На открытии конференции выступит президент [Турции Тайип Эрдоган]. В ней примут участие представители 21 страны и трех международных организаций", - сообщил министр в эфире телеканала Haber Turk.

Конференцию по мирному урегулированию в Афганистане планировалось провести в Стамбуле с 24 апреля по 4 мая. К участию в конференции приглашены представители Афганистана и движения "Талибан" (запрещено в РФ), представители более 20 стран и международных организаций. Со своей стороны, талибы заявили об отказе участвовать в данной встрече, пока все иностранные силы не покинут страну. По словам официального представителя катарского политического офиса движения Мохаммада Наима, "Талибан" требует от Вашингтона выполнения обязательств о выводе американских войск из Афганистана к 1 мая 2021 года, которые он принял на себя год назад по Дохийскому соглашению.

Во вторник катарский телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник сообщил, что конференция отложена на более поздний срок из-за отказа талибов принять в ней участие.