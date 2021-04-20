СМИ: Петров и Боширов были зарегистрированы в гостинице чешского города Острава

ПРАГА, 20 апреля. /ТАСС/. Объявленные Чехией в розыск россияне Александр Петров и Руслан Боширов, которых власти страны подозревают в причастности ко взрывам на складах боеприпасов в 2014 году в деревне Врбетице (восток республики), были зарегистрированы в книге постояльцев гостиницы "Коррадо" в городе Острава (северо-восток страны). Об этом сообщило во вторник Чешское телевидение .

По его данным, Петров и Боширов останавливались в этом отеле с 13 по 16 октября 2014 года. По словам его владельца, они вели себя неприметно. Полиции тем не менее удалось установить, что сразу же после регистрации в гостинице эти двое отправились в расположенный при ней тир, персоналу которого сообщили о себе другие данные.

Петров и Боширов прибыли в Остраву из Праги. Затем, по информации Чешского телевидения, они направились на склады боеприпасов во Врбетице, куда получили доступ по пропускам, оформленным на бизнесменов оружейной отрасли. При этом у них были паспорта граждан Молдавии и Таджикистана, выданные соответственно Николаю Попе и Руслану Табарову. По данным чешских властей, двое мужчин являются теми же лицами, что причастны к инциденту в британском Солсбери в 2018 году.