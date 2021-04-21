Госдеп не стал напрямую признавать, что Салливан возвращается в США по рекомендации России

ВАШИНГТОН, 21 апреля. /ТАСС/. Руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс во вторник не стал напрямую признавать, что посол США в России Джон Салливан возвращается на родину для консультаций по рекомендации Москвы в связи с обострением двусторонних отношений.

На регулярном брифинге дипломата несколько раз спрашивали, покинул ли Салливан Москву по рекомендации российской стороны, но он уходил от прямого ответа. "Послушайте, я позволю российскому правительству выступать с любыми советами, которые они дают послу. <...> Он возвращается домой, чтобы провести консультации с администрацией, сделать перерыв, чтобы повидаться с семьей", - отметил представитель американского внешнеполитического ведомства.

Отвечая на вопросы о консультациях американского посла в МИД РФ, он подчеркнул, что Салливан "не был выслан". "Послу не было приказано покинуть страну. Посол возвращается сейчас в подходящее время, чтобы провести здесь консультации, чтобы увидеть свою семью. Я ожидаю, что в ближайшие недели он снова вернется в Москву", - повторил дипломат.

"Это, конечно, подходящее время для возвращения посла. Он является неотъемлемым членом команды, в то время как новая администрация стремится выработать новый подход к Москве, так как мы участвовали в процессе планирования политики в отношении действий, которые были предприняты в последние недели, включая санкции, в том числе то, что вы видели на прошлой неделе. И сейчас, со всем этим позади нас, наступает хорошее время для того, чтобы посол вернулся, чтобы провести эти консультации, чтобы он смог увидеть свою семью. Без сомнений, важно, и я ожидаю, что он вернется в Москву в ближайшие недели", - сказал дипломат.

Как сообщил 16 апреля на пресс-конференции министр иностранных дел России Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков на встрече с Салливаном порекомендовал ему отправиться на консультации в Вашингтон.

Во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что посол РФ в США Анатолий Антонов и Салливан смогут вернуться к работе в своих диппредставительствах после консультаций, когда это будет целесообразно для развития российско-американских отношений. Он уточнил, что по главе российской дипмиссии в Вашингтоне "решение будет принимать президент России, когда такая целесообразность возникнет".

Обострение отношений

Российско-американские отношения обострились после резонансного интервью президента США Джо Байдена, в котором тот заявил, что Москва должна будет "заплатить цену" за якобы имевшее место вмешательство в выборы в США, а также допустил резкие высказывания в адрес российского президента Владимира Путина. После этого посол РФ в США был приглашен для консультаций в Москву, где и находится с 21 марта.

15 апреля президент США подписал указ о санкциях в отношении России. 16 апреля РФ объявила ответные меры.