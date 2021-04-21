Байден и Харрис поговорили с братом Флойда после оглашения вердикта

ВАШИНГТОН, 21 апреля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис поговорили по телефону с братом Джорджа Флойда после оглашения вердикта присяжных по делу о его убийстве. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

"После оглашения вердикта <...> президент, вице-президент и первая леди [Джилл Байден] поговорили с Филонисом Флойдом из Овального кабинета", - говорится в заявлении.

Ранее суд присяжных в Миннеаполисе (штат Миннесота) признал виновным по всем пунктам обвинения экс-полицейского Дерека Шовина, которому инкриминировалось непредумышленное убийство темнокожего Флойда.

Резонансное разбирательство началось 8 марта. Шовин 25 мая прошлого года применил при задержании Флойда удушающий прием. Афроамериканец умер вскоре после этого. 26 мая Шовина и еще трех правоохранителей, которые участвовали в аресте Флойда, уволили.

После смерти Флойда в США прошли массовые протесты и беспорядки. Для восстановления спокойствия к местным правоохранительным органам подключалась Национальная гвардия США. Примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, вводился комендантский час.