ОАЭ призвали к мирному переходу власти в Чаде

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) призывают к мирному переходу власти в Чаде после смерти во вторник президента африканской страны Идрисса Деби Итно. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении Министерства иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ.

"ОАЭ решительно осуждают убийство президента Чада Идрисса Деби Итно и считают его [убийство] трусливым поступком против храброго друга, который искренне трудился на протяжении последних десятилетий во имя благополучия и стабильности своей страны", - отмечается в заявлении.

Внешнеполитическое ведомство призвало к "мирному переходу власти в Чаде, который бы способствовал безопасности и стабильности в этой африканской стране и регионе в целом и налаживанию политического диалога".

Чад был одной из первых стран, которые в 1973 году установили дипломатические отношения с ОАЭ. В 2017 году в Нджамене было открыто посольство ОАЭ, а в Абу-Даби - посольство Чада. ОАЭ, которые занимают четвертое место среди торговых партнеров Чада по объемам экспорта из этой африканской страны, также выделили $150 млн на поддержку утвержденного властями Чада национального плана развития с 2017 по 2021 год.

Вооруженные отряды повстанческой группировки "Фронт за перемены и согласие в Чаде" покинули свои базы в Ливии и вторглись 11 апреля на территорию Чада в районе Зуарке. Правительственные войска, которые включали бронетанковые подразделения, встретили повстанческие колонны 17 апреля в 300 километрах к северу от Нджамены и разгромили их. Были убиты более 300 повстанцев, еще 150 взяты в плен. Еще один бой произошел 19 апреля. По данным журнала Jeune Afrique, правительственными силами лично руководил прибывший на фронт Идрисс Деби Итно. В бою он был ранен и в тот же день доставлен в Нджамену. Президент умер во вторник около 01:00 (03:00 мск).

"Фронт за перемены и согласие в Чаде" был создан в 2016 году на севере страны. Он объявил своей целью свержение президента Идрисса Деби Итно и созданного им режима.