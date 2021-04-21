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Беспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда

Байден назвал вердикт по делу Флойда шагом вперед в борьбе с расизмом в США

Однако, как отметил президент США, до сих пор в стране подобные приговоры остаются большой редкостью
Президент США Джо Байден AP Photo/Evan Vucci
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Президент США Джо Байден
© AP Photo/Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 21 апреля. /ТАСС/. Обвинительный вердикт по делу о смерти афроамериканца Джорджа Флойда может стать "гигантским шагом" вперед в деле борьбы с системным расизмом в США. Об этом заявил во вторник президент США Джо Байден, выступая в Белом доме.

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"Это было убийство среди бела дня, и оно сняло завесу для всего мира, который увидел этот системный расизм", - сказал он.

По его словам, обвинительный вердикт присяжных, признавших виновным по всем пунктам обвинения экс-полицейского Дерека Шовина, которому инкриминировалось непредумышленное убийство темнокожего Флойда, может стать важным шагом в борьбе с расизмом. Однако, как отметил политик, до сих пор в США подобные приговоры остаются большой редкостью. "Это может стать гигантским шагом вперед в деле установления справедливости в Америке", - заявил американский лидер. "Но давайте также признаем, что такой вердикт также слишком редок", - добавил Байден.

Резонансное разбирательство началось 8 марта. Шовин 25 мая прошлого года применил при задержании Флойда удушающий прием. Афроамериканец умер вскоре после этого. 26 мая Шовина и еще трех стражей порядка, которые участвовали в аресте Флойда, уволили.

После смерти Флойда в США прошли массовые протесты и беспорядки. Для восстановления спокойствия к местным правоохранительным органам подключалась Национальная гвардия США. Примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, вводился комендантский час.

Теги
СШАБайден, Джозеф (Джо)Беспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда
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