Крупнейшее в США объединение правоохранителей признало справедливым суд над Шовином

НЬЮ-ЙОРК, 21 апреля. /ТАСС/. Крупнейшее в США объединение сотрудников правоохранительных органов "Орден полицейского братства" признает справедливым судебный процесс и обвинительный вердикт по делу о смерти темнокожего Джорджа Флойда при задержании в мае 2020 года в Миннеаполисе (штата Миннесота). Соответствующее заявление президента данной организации Патрика Йоуса опубликовано во вторник на ее сайте .

"Суд был справедливым, процессуальные нормы соблюдены, - говорится в документе. - Мы надеемся и ожидаем, что все наши сограждане с уважением отнесутся к верховенству закона и будут сохранять спокойствие сегодня вечером и в ближайшие дни". Йоус также отметил, что система юстиции США "сработала надлежащим образом".

Членами "Ордена полицейского братства" являются более 356 тысяч сотрудников правоохранительных органов. Организация, основанная в 1915 году, добивается, в частности, соблюдения прав правоохранителей в США, обеспечения безопасности при их работе.

Суд присяжных в Миннеаполисе признал Шовина виновным в убийстве второй и третьей степени, то есть непредумышленном, а также в причинении смерти Флойду по неосторожности второй степени. Самым тяжким из этих преступлений является убийство второй степени. Максимальное наказание за него составляет 40 лет тюремного заключения. Коллегия присяжных начала совещаться в понедельник вечером, решение она вынесла во вторник днем. Приговор ожидается в начале лета.