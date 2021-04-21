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Дипломатический кризис в отношениях России и Чехии

Фракции Европарламента призвали ЕС к "решительным мерам" против РФ из-за инцидента в Чехии

В заявлении евродепутатов говорится об их солидарности с Чешской Республикой

БРЮССЕЛЬ, 21 апреля. /ТАСС/. Главные фракции Европарламента (ЕП) призывают страны - члены Евросоюза принять "решительные меры" в отношении России в связи с приписываемой Москве причастностью к взрывам складов боеприпасов в 2014 году в чешской деревне Врбетице. Об этом говорится в распространенном в среду совместном заявлении евродепутатов.

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Под заявлением подписались лидеры левоцентристской Европейской народной партии, Прогрессивного альянса социалистов и демократов, либеральной группы Renew Europe ("Обновляя Европу"), "зеленых", фракции консерваторов и реформистов.

"Сегодня мы полностью солидарны с Чешской Республикой и призываем все государства-члены и Евросовет также продемонстрировать свою солидарность, приняв решительные, общие и конкретные меры в отношении России", - заявили депутаты.

17 апреля власти Чехии сообщили о высылке 18 сотрудников посольства РФ в Праге, которые, по версии чешской стороны, являются офицерами российских спецслужб. Этот шаг был предпринят в связи с якобы открывшимися обстоятельствами взрывов на складах боеприпасов в деревне Врбетице (восток республики) в 2014 году. МИД РФ выразил Праге решительный протест в связи с предпринятым "под голословными и надуманными предлогами" шагом, а также объявил 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата.

Теги
ЧехияДипломатический кризис в отношениях России и Чехии
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