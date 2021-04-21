{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Политический кризис в Мьянме

Правозащитники заявили, что число погибших в столкновениях в Мьянме достигло 739

По данным Ассоциации помощи политическим заключенным, 3 331 человек находится под стражей

БАНГКОК, 21 апреля. /ТАСС/. Число жертв столкновений между протестующими и силовиками в Мьянме, происходящих с начала февраля, возросло до 739. Об этом сообщила в среду Ассоциация помощи политическим заключенным.

На эту тему
Мьянма: как к власти снова пришли военные
Мьянма: как к власти снова пришли военные

"По состоянию на 21 апреля подтверждена смерть 739 человек от рук военной хунты", - говорится в сообщении.

По данным ассоциации, 3 331 человек находится под стражей, 76 из них приговорены к тюремным срокам. Выданы ордера на арест 1 059 демонстрантов.

Мьянманские военные 1 февраля объявили о введении чрезвычайного положения на год и смещении руководства страны. Представители армии объяснили это масштабными фальсификациями на прошедших в ноябре 2020 года выборах. Военные сформировали новый кабинет министров. Жители республики с начала февраля выходят на антивоенные протесты, которые строго пресекаются силами безопасности.

Теги
МьянмаПолитический кризис в Мьянме
Кризис на Украине
Генсек ООН в разговоре с Зеленским призвал избегать эскалации конфликта на Украине
Антониу Гутерриш также вновь заявил о своей обеспокоенности повторяющимися нарушениями режима прекращения огня на востоке страны
Читать полностью