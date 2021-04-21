США приветствуют решение ОЗХО ограничить Сирию в правах в организации

ООН, 21 апреля. /ТАСС/. Вашингтон приветствует решение Конференции государств-участников Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) ограничить Сирию в правах в организации. Об этом заявила в среду постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд, выступая на заседании Генассамблеи ООН по Сирии.

"Приветствуем сегодняшнее решение Конференции государств-участников ОЗХО приостановить права и привилегии Сирии, - сказала она. - За применение химического оружия должны быть последствия".

При этом Томас-Гринфилд обвинила Россию в "защите режима [президента Сирии Башара] Асада и распространении дезинформации, подрывающей целостность ОЗХО".

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в пятницу, выступая на созванной по российской инициативе неформальной встрече Совета Безопасности, заявил, что представители западных стран, пытавшиеся обвинить Россию в дезинформации относительно ситуации с химическим оружием в Сирии, опирались не на факты, а только на свои оценочные суждения. Он добавил, что Россия выступает категорически против использования и хранения химического оружия. Постпред РФ при организации Александр Шульгин в понедельник, в преддверии возобновления работы 25-й сессии Конференции, отметил, что обвинения, выдвигаемые против Сирии группой западных стран в ОЗХО, надуманы и продиктованы геополитическими интересами.

Ранее члены ОЗХО одобрили резолюцию, ограничивающую права и привилегии Сирии. В голосовании приняли участие 136 государств, поддержали резолюцию 87 из них. Россия и еще 14 стран высказались против документа, который лишает Сирию права участвовать в голосованиях на КГУ и в Исполнительном совете, избираться в его состав, а также проводить на своей территории какие-либо мероприятия по линии упомянутых конференции, совета и вспомогательных структур.

Резолюция была вынесена на рассмотрение членов ОЗХО по инициативе Франции и поддержана 46 государствами. Поводом для ее подготовки стал доклад группы по расследованию и идентификации, который был опубликован 8 апреля 2020 года. В документе утверждается, что власти Сирии несут ответственность за три инцидента с отравляющими веществами, имевшие место в населенном пункте Эль-Латамина в провинции Хомс в марте 2017 года.