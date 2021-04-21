Члены ОЗХО одобрили резолюцию, ограничивающую права Сирии

ГААГА, 21 апреля. /ТАСС/. Члены Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) одобрили в среду резолюцию, которая ограничивает права и привилегии Сирии. Документ принят в ходе голосования на Конференции государств-участников (КГУ), транслировавшегося в прямом эфире на сайте организации.

В волеизъявлении приняли участие 136 государств, поддержали резолюцию 87 из них. Россия и еще 14 стран высказались против документа, который лишает Сирию права участвовать в голосованиях на КГУ и в Исполнительном совете, избираться в его состав, а также проводить на своей территории какие-либо мероприятия по линии упомянутых конференции, совета и вспомогательных структур.