{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Члены ОЗХО одобрили резолюцию, ограничивающую права Сирии

В волеизъявлении приняли участие 136 государств, поддержали резолюцию 87 из них

ГААГА, 21 апреля. /ТАСС/. Члены Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) одобрили в среду резолюцию, которая ограничивает права и привилегии Сирии. Документ принят в ходе голосования на Конференции государств-участников (КГУ), транслировавшегося в прямом эфире на сайте организации.

В волеизъявлении приняли участие 136 государств, поддержали резолюцию 87 из них. Россия и еще 14 стран высказались против документа, который лишает Сирию права участвовать в голосованиях на КГУ и в Исполнительном совете, избираться в его состав, а также проводить на своей территории какие-либо мероприятия по линии упомянутых конференции, совета и вспомогательных структур.

Теги
Сирия
Пашинян после акций протеста покинул город на юге Армении
Протестующие в Агараке скандировали антиправительственные лозунги и винили главу армянского правительства в "капитуляции перед Азербайджаном"
Читать полностью