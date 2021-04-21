В США заявили, что саммит с Россией позволил бы обсудить сотрудничество и споры

ВАШИНГТОН, 21 апреля. /ТАСС/. Правительства России и США продолжают рассматривать идею проведения личной встречи президентов двух стран Владимира Путина и Джо Байдена, в Вашингтоне исходят из того, что такой саммит позволил бы обсудить сферы как сотрудничества, так и разногласий. Об этом заявила в среду на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Это - благоприятная возможность провести обсуждение сфер, по которым, на наш взгляд, имеется шанс работать вместе, будь то ядерное нераспространение, как было в случае с продлением Нового ДСНВ (договора СНВ-3), или ядерная сделка с Ираном, а также по тем областям, по которым между нами есть разногласия", - сказала про потенциальный саммит представитель американского лидера.

"Разумеется, это [организация саммита] требует согласия на встречу обеих сторон. Мы [американские власти] направили это приглашение. Мы [Россия и США] продолжаем вести обсуждения на высоком уровне, свидетельством чему был [телефонный] разговор помощника [американского] президента по национальной безопасности [Джейка Салливана] с его российским коллегой [секретарем Совета безопасности Николаем Патрушевым] ранее на текущей неделе", - отметила Псаки.

"Мы [США] ясно дали понять, что желаем стабильных и предсказуемых отношений с Россией. И мы не считаем, что им необходимо продолжать находиться на негативной траектории", - заверила представитель главы американской администрации. По ее словам, введенные недавно США "санкции [в отношении России] не предназначались для того, чтобы побудить кого-то принять участие в саммите". "Это была бы странная стратегия", - подчеркнула Псаки. Согласно изложенной ею информации, упомянутые рестрикции задумывались как "последствия действий" Москвы, которые Вашингтон считает недружественными и неприемлемыми. "Одновременно президент [Байден] направлял ясный сигнал президенту Путину" в их недавней беседе, что, по мнению США, саммит позволил бы обсудить и перспективы сотрудничества, и накопившиеся противоречия, добавила Псаки.

Путин и Байден провели 13 апреля разговор по телефону. По свидетельству пресс-службы Белого дома, Байден выдвинул идею проведения российско-американского саммита "в третьей стране в предстоящие месяцы". Впоследствии американский лидер уточнил, что предложил российскому коллеге встретиться летом в Европе.