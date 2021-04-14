Байден зовет на саммит. Возможен ли отказ Вашингтона от диктата и сотрудничество на равных

Описание Президент США Джо Байден © REUTERS/Kevin Lamarque

Президент России Владимир Путин получил от американского коллеги Джозефа Байдена предложение, от которого практически невозможно отказаться. Но это не значит, что оно не вызывает вопросов и сомнений. Во вторник хозяин Белого дома позвонил российскому лидеру и предложил встретиться в обозримой перспективе на территории третьей страны для обсуждения наиболее важных и безотлагательных вопросов международной и двусторонней повестки. На следующий день Кремль устами пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова заявил, что "это новое предложение… будет прорабатываться и изучаться" по дипломатическим каналам. По всей видимости, эта работа сразу и началась. Уже в среду посол США в Москве Джон Салливан был приглашен для беседы к помощнику президента России Юрию Ушакову. "Новость глобального уровня" Прямого подтверждения того, что предложение Белого дома принято, в Кремле пока не дают. Это понятно — решения такого рода и не могут быть скоропалительными, необходимо все тщательно взвесить. С другой стороны, отказ от приглашения к диалогу сейчас трудно себе представить. Прежде всего потому, что Путин сам предлагал Байдену публично выяснить отношения после печально известного мартовского интервью президента США телеканалу ABC, содержавшего личный выпад против российского лидера. В той ситуации, которую многие сравнивали с вызовом на словесную дуэль, американец спасовал. Но вот теперь, получается, наконец откликнулся, выдвинув встречное предложение.

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К тому же, на мой взгляд, помимо этих субъективных факторов как в России и США, так и в мире в целом существует большой общественный запрос на разрядку напряженности. Не случайно, например, в политике само по себе известие о возможной скорой личной встрече Путина и Байдена стало, по определению вице-спикера Совета Федерации РФ Константина Косачева, "новостью глобального уровня и по масштабам, и по значимости, и по перспективам". В экономике на это известие сразу позитивно откликнулись ключевые рынки. На бытовом уровне коллеги-журналисты спрашивают меня, не забрезжил ли наконец "робкий лучик надежды для оттепели" в российско-американских отношениях. Упования без оснований… Мне очень хочется верить, что это так. Всегда казалось, что нормализация или хотя бы устойчивая стабилизация этих отношений безусловно отвечает национальным интересам обеих наших стран, интересам безопасности всего мира, а заодно и личным интересам Байдена — хотя бы с точки зрения формирования его президентского политического наследия. Вместе с тем очевидно и то, что практические действия нынешней вашингтонской администрации пока не дают оснований для оптимизма. В пропагандистских тезисах Белого дома, сопровождающих предложение Байдена о встрече, незыблемым остается пункт о том, что и в условиях подготовки к саммиту США не намерены отказываться от сохранения, а может быть, и усиления санкционного и иного нажима на Россию. Пресс-секретарь американского лидера Джен Псаки обещала журналистам скорые новости на эту тему, а заодно пояснила, что в отношениях с Москвой Вашингтон стремится не столько к взаимному доверию, сколько к предсказуемости. Кстати, схожую тактику США используют в диалоге не только с Россией, но и с Китаем. Вспомните, например, какой "теплый" прием американцы оказали недавно партийно-правительственной делегации высокого уровня из КНР на встрече в Анкоридже (Аляска). Стороны там практически переругались, хотя изначально предполагалось, что встреча задаст тон конструктивному диалогу Вашингтона с Пекином при администрации Байдена. …и обоснованные сомнения Так что и Москве надо действовать предельно осмотрительно: как это называют сами американцы, "страховать свои ставки" (hedge one’s bets). Я обсуждал эту тему с одним опытным российским экспертом-американистом и убедился, что у того сохраняется множество сомнений. Он, кстати, ссылался не только на печальный опыт американо-китайского контакта на Аляске, но и на российско-американский саммит 2018 года в Хельсинки. Тогда на встречу Путина с президентом-республиканцем Дональдом Трампом тоже возлагались большие надежды, но в итоге она обернулась лишь новым приступом антироссийской истерии за океаном.

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"Опыт показывает, что не всегда и не всякие контакты идут на пользу, — сказал собеседник. — Хотя это, казалось бы, и противоречит всему смыслу дипломатии с ее известной формулой, что любой диалог лучше его отсутствия. Но не зря же древние говорили: "Время обниматься и время уклоняться от объятий". В более практическом плане специалист отметил, что для успеха предложенного американцами предприятия сейчас важна тщательная подготовка и прежде всего проработка деталей как организационного, так и содержательного характера. Но и это "не станет залогом успеха саммита, — сказал он, — если наши заокеанские коллеги поедут на него не с мыслями о поиске компромиссов ради решения общих проблем, а с какой-нибудь скрытой повесткой дня, включая, например, желание самоутвердиться за счет другой стороны". Злободневная тема В отчете Белого дома о звонке президента США российскому коллеге упор делался на украинскую тематику. Это логично, поскольку она и так находилась в последнее время в центре внимания. Телекомпания ABC, например, исходит из того, что обострение ситуации вокруг Украины и было тем контекстом, в котором "Байден предложил Путину провести саммит". В принципе понятен такой перевод стрелок на Россию при обсуждении кризиса на Украине. Но интересно, что даже в самой партии власти в Вашингтоне подобный подход не пользуется единодушной и безоговорочной поддержкой. Одна из самых известных политиков-демократов Тулси Габбард, которая в прошлом году добивалась выдвижения кандидатом в президенты США и в связи с этим отказалась от борьбы за переизбрание в состав нижней палаты Конгресса, дала во вторник интервью телеканалу Fox News, в котором подчеркнула, что ситуация "движется в очень опасном направлении". "Вопрос для американского народа состоит в том, готовы ли мы воевать с Россией за Украину", — сказала Габбард, которая до прихода в политику служила в армии США.

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