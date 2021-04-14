Постпред Украины при ООН заявил, что Киев заинтересован в контактах Вашингтона и Москвы

КИЕВ, 14 апреля. /ТАСС/. Украина заинтересована в том, чтобы США контактировали с Россией. Об этом заявил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

"Украина заинтересована, чтобы США контактировали с Россией, иначе ситуация была бы тупиковая", - сказал он в среду в комментарии агентству "Укринформ".

По словам Кислицы, для Киева важно, что президент США Джо Байденом в ходе беседы с российским лидером Владимиром Путиным 13 апреля сообщил позицию США относительно обострения ситуации на восточной границе Украины.

Дипломат считает, что стороны могут провести встречу на "нейтральной территории". Это, по словам Кислицы, может быть встреча на полях международного мероприятия или и в двустороннем формате. "В любом случае, чтобы такая встреча состоялась, ей будет предшествовать длительная подготовка по ее содержательному наполнению", - отметил дипломат. "Не думаю, что Вашингтону интересны экспромты", - добавил он.