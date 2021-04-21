ЕС приветствовал решение ОЗХО ограничить Сирию в правах в организации

БРЮССЕЛЬ, 21 апреля. /ТАСС/. Евросоюз приветствует решение Конференции государств - участников Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) ограничить Сирию в правах в организации. Об этом говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, распространенном в среду в Брюсселе.

"Евросоюз приветствует принятое сегодня 25-й Конференцией государств - участников Конвенции по химическому оружию (КХО) решение о приостановлении права голоса и привилегий Сирийской Арабской Республики в связи с ее несоблюдением конвенции. Это решение является решительным сигналом международного сообщества против безнаказанности за применение химического оружия в соответствии с международным правом и Международным гуманитарным правом", - отмечается в нем.

По словам Борреля, "ЕС и его государства-члены считают, что это решение является надлежащим ответом на явное нарушение основных принципов Конвенции Сирийской Арабской Республикой более чем через семь лет после принятия резолюции 2118 (2013) Совета Безопасности ООН об уничтожении сирийской программы химического оружия". "Мы настоятельно призываем Сирийскую Арабскую Республику раскрыть весь объем своей программы по химическому оружию и вернуться к полному соблюдению Конвенции по химическому оружию. ЕС и его государства-члены будут продолжать работать на национальном и международном уровнях в борьбе с нападениями с применением химического оружия и другими зверскими преступлениями, совершаемыми сирийским режимом", - говорится в документе.

Боррель подчеркнул, что "ЕС полностью уверен в объективности, беспристрастности и независимости Технического секретариата ОЗХО и ее группы по расследованию и идентификации".