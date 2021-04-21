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Дипломатический кризис в отношениях России и Чехии
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ЕС назвал диспропорциональной реакцию России на высылку дипломатов из Чехии

В сообществе объявили о поддержке всех дальнейших шагов Праги
© AP Photo/Virginia Mayo

БРЮССЕЛЬ, 21 апреля. /ТАСС/. Евросоюз назвал диспропорциональной реакцию России на высылку российских дипломатов из Чехии, пообещал поддержать все дальнейшие шаги Праги. Об этом говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, распространенном в среду в Брюсселе.

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"Евросоюз выражает полную солидарность с Чешской Республикой, поддерживает действия, предпринятые ее властями до сих пор, и готов поддержать ее дальнейшие усилия по привлечению виновных к ответственности. ЕС осуждает диспропорциональную реакцию и последующие угрозы Российской Федерации в адрес Чехии", - отмечается в нем.

По словам Борреля, "ЕС крайне серьезно относится к выводам чешских властей, основанным на обширных расследованиях, о том, что эти действия совершили офицеры российской военной разведки ГРУ". "Евросоюз глубоко обеспокоен любым грубым нарушением международного права и суверенитета Чешской Республики, а также любыми подобными действиями, направленными против любого другого государства - члена ЕС. Россия должна воздерживаться от действий, угрожающих безопасности и стабильности в Европе и противоречащих международным обязательствам России", - говорится в заявлении.

Боррель добавил, что "подрывные действия российских спецслужб против интересов и безопасности ЕС и его государств-членов будут и впредь встречаться с самой твердой решимостью, в том числе и на уровне Европейского союза, по мере необходимости".

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ЧехияРоссияБоррель, ЖозепДипломатический кризис в отношениях России и Чехии
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