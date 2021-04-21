МИД Сирии расценил резолюцию ОЗХО как враждебное политическое решение

БЕЙРУТ, 21 апреля. /ТАСС/. Сирия самым решительным образом осуждает резолюцию об ограничении ее прав и привилегий, принятую в среду в Гааге Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО). Об этом говорится в заявлении МИД арабской республики, распространенном агентством SANA.

"США, Великобритания и Франция использовали шантаж, угрозы и давление, чтобы добиться одобрения этого враждебного Дамаску политического решения участниками 25-й Конференции государств - участников ОЗХО", - подчеркивается в заявлении.

В нем указывается, что резолюция была одобрена "в нарушение Устава ОЗХО и противоречит консенсусному принципу при принятии решений с момента ее основания в 1997 году". "Государства, подготовившие и представившие проект документа, являются теми же сторонами, которые поддерживали, финансировали и вооружали террористов в Сирии", - отмечает МИД.

В среду в Гааге государства - члены ОЗХО одобрили резолюцию, ограничивающую права и привилегии Сирии. В голосовании приняли участие 136 государств, из них 87 поддержали резолюцию. Россия и еще 14 стран высказались против документа, который лишает арабскую республику права участвовать в голосованиях на Конференции государств - участников ОЗХО и в Исполнительном совете организации, избираться в его состав, а также проводить на своей территории какие-либо мероприятия по линии конференции, совета и вспомогательных структур.

Проект резолюции был вынесен на рассмотрение членов ОЗХО по инициативе Франции после публикации доклада группы по расследованию и идентификации, в котором утверждается, что ВВС Сирии якобы сбросили в феврале 2018 года бомбу с хлором на удерживаемый боевиками город Серакиб в провинции Идлиб. По данным доклада, никто не погиб, однако у людей наблюдались симптомы отравления химическим веществом, такие как тошнота, раздражение слизистой оболочки глаз, затруднение дыхания, кашель и хрип.

15 апреля министр иностранных дел республики Фейсал Микдад на встрече с послами иностранных государств, аккредитованными в Дамаске, заявил, что Сирия выполнила все свои обязательства, присоединившись к Конвенции о запрещении химического оружия. По его словам, США и их союзники, несмотря на это, "продолжают использовать ОЗХО как инструмент для достижения своих агрессивных целей против Дамаска".