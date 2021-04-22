Палата представителей США выступила за ограничение продажи вооружений Саудовской Аравии

В поддержку меры выступили 350 законодателей, против проголосовал 71 человек.

Законопроект подразумевает приостановку продажи королевству некоторых вооружений до тех пор, пока власти США не смогут с уверенностью сказать, что саудовская администрация не репрессирует диссидентов и не осуществляет произвольных задержаний иностранных граждан.

Теперь документ должен быть принят в Сенате.

Хашкаджи, известный своими критическими статьями о политике Эр-Рияда, с 2017 года проживал в США, где сотрудничал с газетой The Washington Post. Он исчез 2 октября 2018 года после посещения генерального консульства своей страны в Стамбуле. 20 октября того же года саудовские власти сообщили, что Хашкаджи был убит в здании диппредставительства в результате конфликта. Предварительные итоги расследования обнародовали 15 ноября того же года. Как заявлял тогда Эр-Рияд, изначально журналиста намеревались вывезти в Саудовскую Аравию, а не убивать.

В феврале этого года аппарат директора Национальной разведки США опубликовал доклад об убийстве Хашкаджи. По версии американской стороны, саудовский кронпринц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд одобрил операцию, поскольку видел в журналисте угрозу. Американская администрация объявила о введении визовых санкций в отношении 76 подданных королевства, которые, как считается, угрожали диссидентам за рубежом и фигурировали в деле об убийстве Хашкаджи.