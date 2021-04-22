США официально уведомили Турцию об исключении из программы производства F-35

АНКАРА, 22 апреля. /ТАСС/. Соединенные Штаты официально уведомили Турцию об исключении из программы производства истребителей пятого поколения F-35. Об этом сообщило в четверг агентство Anadolu со ссылкой на источник в Пентагоне.

Отмечается. что данное решение связано с покупкой Анкарой российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Турецкое агентство добавляет, что Вашингтон подписал меморандум по производству истребителей с семью другими партнерами по проекту строительства F-35: Австралией, Великобританией, Данией, Италией, Канадой, Нидерландами и Норвегией.

11 января представитель Пентагона подполковник Томас Кэмпбелл заявлял, что производство в Турции комплектующих к истребителю пятого поколения F-35 будет и дальше сворачиваться в течение 2021 и 2022 годов, поскольку членство страны в программе создания этих самолетов до сих пор приостановлено из-за покупки С-400.

Россия и Турция заключили контракт на поставку Москвой Анкаре этих систем в 2017 году. Турция первой из стран НАТО приобрела у России эти системы. Решение Анкары вызвало резко негативную реакцию у США и альянса в целом. Соединенные Штаты не прекращают попыток добиться от Турции отказа от российских ЗРС. В связи с тем, что Турция не поддается давлению и не избавляется от С-400, Вашингтон исключил Анкару из американской программы производства истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35. Кроме того, США долгое время грозил Турции за покупку С-400 введением ряда односторонних санкций, но не спешил делать эти шаги, поскольку опасался дальнейшего обострения отношений с ключевым союзником по НАТО, а Анкара предупреждала, что не оставит применение таких рестрикций без ответа.