Власти Чехии сообщили об усилении охраны посольства России в Праге

Что известно о высылке российских дипломатов из Чехии

Об этом сообщила в четверг журналистам представитель правоохранительных органов республики Эва Кропачова.

"Полиция усилила охрану территории посольства РФ", - сказала она. По ее словам, это решение было принято в связи с обострением российско-чешских отношений.

В последние дни перед зданием посольства РФ в Праге состоялось несколько акций, на которых звучали оскорбления в адрес российских властей. В понедельник у диппредставительства прошел митинг с участием около 100 человек.