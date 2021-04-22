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Власти Чехии сообщили об усилении охраны посольства России в Праге

Ранее у диппредставительства прошел митинг с участием около 100 человек

ПРАГА, 22 апреля. /ТАСС/. Чешская полиция усилила охрану здания посольства России в Праге.

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Об этом сообщила в четверг журналистам представитель правоохранительных органов республики Эва Кропачова.

"Полиция усилила охрану территории посольства РФ", - сказала она. По ее словам, это решение было принято в связи с обострением российско-чешских отношений.

В последние дни перед зданием посольства РФ в Праге состоялось несколько акций, на которых звучали оскорбления в адрес российских властей. В понедельник у диппредставительства прошел митинг с участием около 100 человек.

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