Прага анонсировала объявление о решениях вокруг российско-чешских отношений

ПРАГА, 22 апреля. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Чехии сообщило в четверг в Twitter , что в 16:00 мск чешские власти объявят о решениях в российско-чешских отношениях.

"В 15:00 премьер-министр [Чехии] Андрей Бабиш, первый вице-премьер [Ян] Гамачек и министр иностранных дел Якуб Кулганек выскажутся на пресс-конференции в Страковой академии (доме правительства - прим. ТАСС) о подходе [чешских властей] к итогам переговоров чешской дипломатии и реакции Чехии [на действия РФ]", - отмечается в сообщении.

Правительство Чехии в настоящий момент собралось на заседание, которое изначально должно было быть посвящено возможному ослаблению коронавирусных ограничений в республике. Однако на нем обсуждается вопрос о действиях Праги по отношению к Москве, после того как РФ выслала 20 сотрудников чешского посольства. В Праге ожидают, что власти объявят часть российских дипломатов в Праге персонами нон грата.

Конфликт относительно числа сотрудников посольств возник после высылки Чехией 18 сотрудников посольства РФ, которых в стране назвали сотрудниками российской разведки. В ответ на эти заявление МИД РФ и выразил Праге решительный протест, а также объявил 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата.