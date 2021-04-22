Судья заявил о сохранении доступа к обломкам Boeing по делу MH17 для защиты и эксперта

ГААГА, 22 апреля. /ТАСС/. Защита Олега Пулатова, обвиняемого по делу о крушении Boeing на Украине, должна иметь возможность осмотреть обломки самолета, хранящиеся на военно-воздушной базе Гилзе-Рейн, вместе со своим экспертом. Об этом заявил в четверг на слушаниях председательствующий судья Фредерик Стейнхейс.

Расследование крушения Boeing на Украине. Надежда остается лишь на суд

"У защиты должна сохраниться возможность осмотреть обломки, - отметил он. - Для этого нет временных рамок. И прокуратура должна способствовать этому визиту".

Кроме того, суд разрешил адвокатам и их экспертам в случае необходимости использовать специальный сканнер для изучения повреждений.

Вместе с тем Стейнхейс заявил, что исследования должны быть ограничены имеющимися обломками и реконструкцией. "Если защита хочет приобщить и изучить новые обломки, она должна представить объяснения, - сказал он. - На данном этапе суду не понятно, почему они им необходимы".