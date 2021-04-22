{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Расследование крушения Boeing в Донецкой области

Судья заявил о сохранении доступа к обломкам Boeing по делу MH17 для защиты и эксперта

Суд также разрешил адвокатам и их экспертам в случае необходимости использовать специальный сканнер для изучения повреждений

ГААГА, 22 апреля. /ТАСС/. Защита Олега Пулатова, обвиняемого по делу о крушении Boeing на Украине, должна иметь возможность осмотреть обломки самолета, хранящиеся на военно-воздушной базе Гилзе-Рейн, вместе со своим экспертом. Об этом заявил в четверг на слушаниях председательствующий судья Фредерик Стейнхейс.

На эту тему
Расследование крушения Boeing на Украине. Надежда остается лишь на суд
Расследование крушения Boeing на Украине.

"У защиты должна сохраниться возможность осмотреть обломки, - отметил он. - Для этого нет временных рамок. И прокуратура должна способствовать этому визиту".

Кроме того, суд разрешил адвокатам и их экспертам в случае необходимости использовать специальный сканнер для изучения повреждений.

Вместе с тем Стейнхейс заявил, что исследования должны быть ограничены имеющимися обломками и реконструкцией. "Если защита хочет приобщить и изучить новые обломки, она должна представить объяснения, - сказал он. - На данном этапе суду не понятно, почему они им необходимы".

Теги
УкраинаРасследование крушения Boeing в Донецкой области
Международный саммит по климату - 2021
Байден заявил, что США намерены к 2050 году прекратить вредные выбросы в атмосферу
Как отметил президент США, цена бездействия мира в климатическом кризисе нарастает
Байден заявил, что США намерены к 2050 году прекратить вредные выбросы в атмосферу
Читать полностью