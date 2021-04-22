Эрдоган заявил, что Турция продолжит отстаивать свою позицию по поводу геноцида армян

АНКАРА, 22 апреля. /ТАСС/. Турция продолжит отстаивать свою позицию по вопросу геноцида армян в Османской империи. Об этом говорится в сообщении канцелярии президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, опубликованном в четверг по итогам состоявшегося в Анкаре заседания высшего консультативного совета.

"Господин президент сообщил, что Турция будет продолжать защищать правду от тех, кто лжет о так называемом геноциде армян и поддерживает эту клевету по политическим причинам", - говорится в сообщении. Эрдоган председательствовал на заседании высшего консультативного совета.

Газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в американской администрации ранее сообщила о планах президента США Джо Байдена официально признать геноцид армян. По информации издания, официально о своем решении американский президент может объявить 24 апреля, когда в Армении будут отмечать День памяти жертв геноцида армян. Источники газеты подчеркивают, что Байден может ограничиться формальным заявлением, в котором не прозвучит официального признания факта геноцида.

Предшественник Байдена республиканец Дональд Трамп избегал упоминания слова "геноцид" в своих заявлениях, касавшихся событий 1915 года. Барак Обама (2009-2017), в администрации которого Байден занимал должность вице-президента, также избегал этого определения. В 2019 году Сенат и Палата представителей Конгресса США впервые приняли резолюции, в которых охарактеризовали трагедию 1915 года в Османской империи как геноцид армян. Это вызвало резкое недовольство Анкары.

До начала Первой мировой войны армянское население Османской империи составляло около 2,5 млн человек. В 1915 году в результате депортации и систематических убийств погибли, по разным оценкам, от 600 тыс. до 1,5 млн армян. Правительство Турции признает факт массовой гибели армян, однако выступает против использования термина "геноцид" и считает завышенным число жертв, на котором настаивает армянская сторона. По мнению Анкары, гибель армян была не результатом целенаправленной политики правительства, а следствием гражданской войны в Османской империи, жертвами которой были также турки.