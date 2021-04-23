Слово не воробей. Что стоит за возможным признанием Байденом геноцида армян

В США ожидают, что президент страны Джо Байден официально назовет геноцидом массовые убийства армян в Османской империи в начале XX века. О том, что это может случиться, сообщили сразу несколько американских СМИ со ссылкой на свои источники.
По информации прессы, глава Белого дома Джо Байден может использовать это слово в своей официальной речи в честь Дня памяти жертв геноцида армян, который ежегодно отмечается 24 апреля.
Этот во многом символичный шаг нарушит давнюю традицию американских президентов, заменяющих в своих речах слово "геноцид" армянским термином Metz Yeghern ("Большая резня"). Осторожный выбор выражений связан с нежеланием Вашингтона ссориться с Анкарой — важным союзником США по НАТО.
В самой Турции к теме геноцида относятся болезненно. Власти страны согласны, что в годы Первой мировой войны в Османской империи погибло большое количество армян, но считают это следствием военного конфликта, а не геноцида. Согласно толкованию ООН, "геноцидом" можно считать действия, совершенные с "намерением уничтожить, полностью или частично, национальную, этническую, расовую или религиозную группу".
США уже официально признали геноцид армян
Это случилось еще в 2019 году на фоне ухудшения отношений Вашингтона и Анкары. Поводом послужило решение Турции начать военную операцию против сирийских курдов и купить российские системы С-400.
В ответ на эти действия Палата представителей США приняла резолюцию о признании событий 1915 года геноцидом. Два месяца спустя за свою версию этого документа проголосовали законодатели и в Сенате. Обе резолюции не имеют юридической силы и носят лишь рекомендательный характер. Таким образом законодатели выражают свою позицию по тому или иному вопросу, а исполнительная власть вправе игнорировать эти документы.
Однако, приняв эти резолюции, Соединенные Штаты указали на важность почитания памяти жертв геноцида армян "путем [его] официального признания". Вскоре после этого американские законодатели поддержали закон, призывающий тогдашнего президента США Дональда Трампа наложить санкции на Турцию.
Отдельные политические силы в США десятилетиями пытались добиться признания геноцида армян на федеральном уровне, но по разным причинам в Вашингтоне до 2019 года отказывались от этих инициатив.
Джо Байден может стать первым президентом, употребившим термин "геноцид"
В прошлом году в своем заявлении, приуроченном к годовщине начала депортации армян из Константинополя, президент США Дональд Трамп вновь не стал называть трагедию геноцидом.
Его предшественник демократ Барак Обама также избегал этого слова в своих заявлениях.
При этом, еще будучи кандидатом в президенты, Джо Байден обещал, что в случае своего избрания поддержит резолюцию по признанию геноцидом убийство 1,5 млн армян и сделает защиту прав человека своим приоритетом.
"Если мы полностью не признаем случившееся, не чтим память погибших и не рассказываем нашим детям о геноциде, слова "никогда больше" теряют смысл", — говорилось в заявлении демократа.
В преддверии памятной даты член Палаты представителей от Калифорнии Адам Шифф и группа из 100 законодателей от обеих партий направили Байдену письмо, в котором призвали его выполнить свое предвыборное обещание и "исправить десятилетия ошибок".
"На протяжении десятилетий, пока лидеры всего мира признавали первый геноцид ХХ века, президент Соединенных Штатов хранил молчание. Мы присоединяемся к гордой армяно-американской общине и всем тем, кто поддерживает истину и справедливость, и просим вас четко и прямо признать геноцид армян в своем заявлении от 24 апреля", — говорится в письме.
Турция предупреждает США о дальнейшем ухудшении отношений
Как отметил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу, заявления, которые не имеют под собой юридической силы, не принесут никакой пользы, но повредят (двусторонним) связям Вашингтона и Анкары.
"Если Соединенные Штаты хотят ухудшить отношения [с Турцией], то это их решение", — отметил министр.
В свою очередь президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил накануне, что Турция будет защищать правду от тех, кто лжет о так называемом геноциде армян и поддерживает эту клевету по политическим причинам.
Как и в 2019 году, тема геноцида армян в отношениях США и Турции вышла на передний план на фоне разногласий между двумя странами. В Вашингтоне недовольны действиями Анкары на севере Сирии, в Восточном Средиземноморье, выходом Турции из Стамбульской конвенции о защите женщин и, конечно, покупкой оружия у России.
В ответ на закупку турецкой стороной российских систем С-400 Пентагон исключил Анкару из программы производства истребителей пятого поколения F-35.
"США исключили Турцию из меморандума о взаимопонимании по F-35. [Президент США Джо] Байден до сих пор не позвонил [турецкому лидеру Тайипу] Эрдогану. Добавьте [к этому] субботнее признание геноцида в Армении. Отношения между США и Турцией в настоящее время находятся на худшем уровне с 1974 года, когда разразился кипрский кризис", — написал в своем Twitter американский внешнеполитический аналитик, основатель и президент международной исследовательско-консалтинговой фирмы Eurasia Group Иэн Бреммер.
Байден может отказаться от эскалации в последний момент
Важно отметить, что в Белом доме официально не подтвердили и не опровергли сообщения СМИ об использовании Байденом слова "геноцид" в речи 24 апреля.
Пресс-секретарь американской администрации Джен Псаки призвала дождаться субботы, чтобы сказать больше по данному вопросу.
Одновременно источники изданий The Wall Street Journal и Reuters, сообщившие о возможном признании Байденом геноцида, не исключают, что президент может передумать в последний момент и решит не ухудшать и без того сильно испорченные отношения с Анкарой. Несмотря ни на что, Турция все еще остается важным американским союзником, а значит, обеим сторонам все равно придется искать компромисс.
Дмитрий Беляев