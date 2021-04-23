Слово не воробей. Что стоит за возможным признанием Байденом геноцида армян

В США ожидают, что президент страны Джо Байден официально назовет геноцидом массовые убийства армян в Османской империи в начале XX века. О том, что это может случиться, сообщили сразу несколько американских СМИ со ссылкой на свои источники.

Он доказал подлинность двух писем идеолога геноцида, в которых тот призывал уничтожить всех армян, живущих на территории Турции

Турецкий историк нашел новые доказательства геноцида армян. Он доказал подлинность двух писем идеолога геноцида, в которых тот призывал уничтожить всех армян, живущих на территории Турции

По информации прессы, глава Белого дома Джо Байден может использовать это слово в своей официальной речи в честь Дня памяти жертв геноцида армян, который ежегодно отмечается 24 апреля.

Этот во многом символичный шаг нарушит давнюю традицию американских президентов, заменяющих в своих речах слово "геноцид" армянским термином Metz Yeghern ("Большая резня"). Осторожный выбор выражений связан с нежеланием Вашингтона ссориться с Анкарой — важным союзником США по НАТО.

В самой Турции к теме геноцида относятся болезненно. Власти страны согласны, что в годы Первой мировой войны в Османской империи погибло большое количество армян, но считают это следствием военного конфликта, а не геноцида. Согласно толкованию ООН, "геноцидом" можно считать действия, совершенные с "намерением уничтожить, полностью или частично, национальную, этническую, расовую или религиозную группу".

США уже официально признали геноцид армян

Это случилось еще в 2019 году на фоне ухудшения отношений Вашингтона и Анкары. Поводом послужило решение Турции начать военную операцию против сирийских курдов и купить российские системы С-400.

В ответ на эти действия Палата представителей США приняла резолюцию о признании событий 1915 года геноцидом. Два месяца спустя за свою версию этого документа проголосовали законодатели и в Сенате. Обе резолюции не имеют юридической силы и носят лишь рекомендательный характер. Таким образом законодатели выражают свою позицию по тому или иному вопросу, а исполнительная власть вправе игнорировать эти документы.

Однако, приняв эти резолюции, Соединенные Штаты указали на важность почитания памяти жертв геноцида армян "путем [его] официального признания". Вскоре после этого американские законодатели поддержали закон, призывающий тогдашнего президента США Дональда Трампа наложить санкции на Турцию.

Отдельные политические силы в США десятилетиями пытались добиться признания геноцида армян на федеральном уровне, но по разным причинам в Вашингтоне до 2019 года отказывались от этих инициатив.

Джо Байден может стать первым президентом, употребившим термин "геноцид"

В прошлом году в своем заявлении, приуроченном к годовщине начала депортации армян из Константинополя, президент США Дональд Трамп вновь не стал называть трагедию геноцидом.

Его предшественник демократ Барак Обама также избегал этого слова в своих заявлениях.