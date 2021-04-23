США направят свои воздушные средства на поиск индонезийской подлодки

ВАШИНГТОН, 23 апреля. /ТАСС/. Соединенные Штаты направят свои воздушные средства, чтобы помочь в поисках пропавшей индонезийской субмарины. Об этом сообщил в четверг пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

"По приглашению индонезийского правительства мы направляем воздушные средства, чтобы помочь в поиске пропавшей подводной лодки", - написал он на своей странице в Twitter.

"Министр обороны [США Ллойд] Остин, как планируется, завтра утром поговорит со своим коллегой - индонезийским министром обороны Прабово Субианто, чтобы передать ему наше сожаление и обсудить, как еще США могут помочь", - добавил представитель Пентагона.

Ранее Индонезия направила вертолет и пять кораблей к северу от острова Бали на поиски переставшей выходить на связь субмарины. По словам начальник штаба ВМС республики адмирала Юдо Маргоно, кислорода на борту может хватить до субботы.

По предварительным оценкам, пропавшая в среду подлодка, вероятно, находится на расстоянии примерно 90 км от северного побережья острова Бали. Ранее в Минобороны Индонезии сообщили о появлении масляного пятна в районе исчезновения субмарины. Дизельная подводная лодка "Нангала", на борту которой находятся 53 человека, принимала участие в торпедных пусках в акватории Балийского моря.