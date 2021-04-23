Австралия направила два корабля на поиск индонезийской подлодки

СИДНЕЙ, 23 апреля. /ТАСС/. Два австралийских корабля примут участие в поисках пропавшей индонезийской подводной лодки "Нангала". Об этом в пятницу сообщили в министерстве обороны страны.

"Два корабля ВМС Австралии "Балларат" и "Сириус" направлены в район поиска пропавшей индонезийской подлодки "Нангала". Эти два австралийских корабля помогут расширить зону поиска и увеличить продолжительность поисковых работ", - указал в своем заявлении командующий объединенной оперативной группой контр-адмирал Марк Хаммонд.

Сообщается, что корабли, находившиеся на боевом дежурстве, сейчас направляются в район поисков. Фрегат "Балларат", оснащенный гидролокатором и вертолетом, как ожидается, приступит к поисково-спасательным работам до конца дня. Судно поддержки "Сириус", находившееся у берегов Брунея, должно прибыть к побережью Бали во вторник утром. Планируется, что оно будет пополнять запасы топлива, воды и продовольствия на судах, занятых в поисковой операции.

Как рассказали ТАСС в министерстве, военные ведомства двух стран поддерживают тесные контакты, чтобы Австралия могла в кратчайшие сроки оказать любую дополнительную помощь Индонезии.

Индонезийские ВМС потеряли связь с подлодкой в среду ночью, после того как она приступила к погружению во время участия в учениях. Предполагают, что субмарина могла затонуть на глубине от 600 до 700 м. Запас кислорода на ней позволит 53 членам экипажа, находящимся на борту, оставаться в живых до субботы.

По предварительным оценкам, подлодка, вероятно, находится на расстоянии примерно 90 км от северного побережья острова Бали. Ранее в Минобороны Индонезии сообщили о появлении масляного пятна в районе исчезновения субмарины. В поисково-спасательной операции принимают участие более 20 индонезийских кораблей, а также корабль ВМС Сингапура. Несколько стран, в том числе Россия, Германия, Индия и США предложили помощь в поисках.