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Кризис на Украине
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Кравчук считает, что встреча Путина и Зеленского может пройти только в нейтральной стране

Леонид Кравчук AP Photo/Sergei Chuzavkov
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Леонид Кравчук
© AP Photo/Sergei Chuzavkov

КИЕВ, 23 апреля. /ТАСС/. Экс-президент Украины, нынешний глава украинской делегации в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук полагает, что президент страны Владимир Зеленский ни в коем случае не поедет в Москву на переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Местом для их встречи может стать только нейтральное государство, заявил он в эфире "4 канала".

"Никогда президент Украины не поедет в Москву договариваться относительно войны в Донбассе. Если у Путина возникает идея переговоров в глобальном масштабе отношений между Украиной и Россией, то это может быть только нейтральная страна", - уверен Кравчук. Он уточнил, что такой страной, по его мнению, может стать Финляндия или Швейцария.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичУкраинаРоссияКризис на УкраинеЗеленский, Владимир АлександровичКравчук, Леонид Макарович
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