Донбасс или Москва. Что мешает встрече российского и украинского президентов

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к главе российского государства Владимиру Путину с предложением "встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война". Российский лидер ответил, что в интересах развития двусторонних отношений готов принять украинского президента "в любое удобное для него время", но в Москве. А вот проблемы Донбасса украинскому руководству следует обсуждать прежде всего с представителями ЛНР и ДНР. Видеообращение Зеленского появилось аккурат в канун второй годовщины его победы во втором туре президентских выборов на Украине. Тогда, два года назад, победитель устроил в своем предвыборном штабе брифинг, на котором пообещал добиться прекращения огня и урегулировать конфликт в Донбассе на основе минских соглашений. "Мы будем действовать в любом случае в "нормандском формате". Будем продолжать минский процесс. Мы будем его перезагружать. <...> В любом случае мы будем <...> идти до конца ради того, чтобы прекратить огонь", — сказал избранный украинский президент. Два года спустя на фоне резкого обострения обстановки в Донбассе Зеленский заявил, что Украина не хочет войны, но готова к ней. И в очередной раз призвал Запад оказать не только финансовую, но и более существенную — читай как военную — поддержку "стране, которая ценой жизни своих людей является щитом для Европы". А потом, перейдя с украинского на русский, напомнил о прозвучавших на встречах советников "нормандской четверки" предложениях "встретиться на линии разграничения, чтобы максимально точно увидеть и понять ситуацию". "А что мне понимать? Я каждый месяц там бываю. Господин Путин! Я готов пойти еще дальше и предложить вам встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война", — мужественно глядя в объектив видеокамеры, сказал Зеленский. Вошел в роль "Такое впечатление, что он все продолжает роль играть и никак в толк не возьмет, что уже два года как реальный президент", — поделился со мной киевский знакомый, имени которого я здесь по понятным причинам называть не стану. Собеседник имел в виду сериал "Слуга народа", в котором Зеленский исполнил роль учителя Василия Голобородько, ставшего президентом. Считается, что образ из фильма, снятого студией "Квартал 95", способствовал большой популярности Зеленского и во многом предопределил исход реальной президентской кампании на Украине в 2019 году.

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На связь с экранным образом указал и украинский эксперт Александр Скубченко, который, комментируя видеообращение Зеленского, заметил, что тому "пора бы уже вырасти из кварталовских штанишек до костюма президента Украины". "Байден пригласил Путина на нейтральную территорию, как равный равного. А Зеленский — начальник прям великий, к себе вызвал. Иди команды послов G7 выполняй, "начальник", — едко заметил политолог. И добавил: "Приглашая Путина в любую точку Донбасса, ты сам готов прямо сейчас поехать в Донецк?" Сомнительное предложение Странным сочли выдвинутое Зеленским предложение и некоторые другие украинские эксперты. В самом деле, предлагая российскому президенту "встретиться в любой точке украинского Донбасса", Зеленский как бы направляет Путину приглашение совершить официальный визит. А как же тогда нескончаемые заклинания на тему "Россия — агрессор" и тому подобное? Неувязочка. Это во-первых. А во-вторых, что, если Путин принял бы приглашение, но предложил встретиться именно в Донецке или Луганске, которые, с точки зрения Киева, тоже являются частью "украинского Донбасса"? Кстати, власти самопровозглашенных республик более чем прохладно отреагировали на инициативу президента Украины. "Господин Зеленский, вы не имеете никакого морального права назначать в нашем доме встречи. Вы бессовестно называете Донбасс своим, зная, что украинскую землю вы уже продали", — заявил, например, глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник. Еще более несдержанными в оценках оказались знакомые журналисты и эксперты из Донецка. "Позер" и "фанфарон" — это, пожалуй, самые мягкие из их высказываний в адрес Зеленского. Впрочем, можно понять жителей Донецка, некоторые районы и особенно пригороды которого в последнее время вновь оказались под прицельным огнем с украинской стороны. Пустые разговоры Один из самых лаконичных комментариев по поводу видеообращения Зеленского сделал украинский политолог Руслан Бортник. "Шо, опять?" — колко отреагировал он на адресованное российскому лидеру предложение президента Украины встретиться и поговорить. Его иронию можно понять. Два года назад Зеленский начинал с таких же призывов, адресованных Путину: надо встречаться, надо разговаривать. В Москве эти призывы восприняли как серьезную попытку перезапустить переговорный процесс в "нормандском формате", практически замороженный при Петре Порошенко. И сделали шаг навстречу — в декабре 2019 года в Париже состоялся саммит с участием Путина, Зеленского, а также канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эмманюэля Макрона. По итогам восьмичасовых переговоров их участники приняли совместный документ, в котором ясно и недвусмысленно перечислялись меры реализации минских соглашений по урегулированию в Донбассе. Предполагалось, что в зависимости от их исполнения может быть организован новый саммит, ориентировочно в апреле 2020 года.

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Сейчас подходит к концу уже апрель 2021 года. Никакого нового саммита не было, прежде всего потому, что Киев для выполнения согласованных "нормандской четверкой" задач не сделал примерно ничего. Во всяком случае, ничего, что касалось бы исполнения политической части минских соглашений. Более того, украинское руководство постоянно делало заявления и предпринимало действия, направленные на коренной пересмотр этой части соглашений. А положения, касающиеся прекращения огня, отвода войск, обмена пленными, открытия новых пунктов пропуска на линии разграничения, исполнялись по принципу "шаг вперед, два шага назад". Проторенным путем Фактически Зеленский, несмотря на все предвыборные обещания, нисколько не стремился урегулировать конфликт в Донбассе, а придерживался той же позиции, что и его предшественник: Украина защищает Европу от "российской агрессии", а Европа (вместе с США) должна за это Украину холить, лелеять и содержать. А когда Киеву казалось, что содержат его недостаточно хорошо, он взвинчивал ставки. Так, собственно, и произошло в начале этого года, когда украинские власти вопреки всем договоренностям и обязательствам предприняли переброску войск в Донбасс и возобновили обстрелы и другие провокации в отношении ДНР и ЛНР. И одновременно на все лады принялись твердить, что Россия готовится к нападению. В чем-то эта ставка сыграла — в Европе, США и НАТО принялись обвинять Россию в эскалации напряженности и грозить новыми санкциями. Зеленский же провел телефонные переговоры с Меркель и Макроном, а потом и совершил поездку в Париж. Вот только там что-то пошло не так. По словам дипломатических источников, Макрон на переговорах с Зеленским ясно дал тому понять, что Европа и НАТО готовы оказать Украине политическую поддержку и даже могут принять новые санкции против России, но рассчитывать на дополнительное финансирование, а тем более на военную помощь Киеву не стоит. Не следует и надеяться на новый саммит в "нормандском формате", пока не выполнены решения предыдущего. Поэтому лучше всего будет, если Киев умерит пыл, снизит военную активность и попытается договариваться с Москвой напрямую. Собственно, то, что разговор носил именно такой характер, косвенно подтвердил посол Франции на Украине Этьен де Понсен, который в интервью агентству "Укринформ" сказал, что предпосылки для проведения нового саммита в "нормандском формате" "еще не обеспечены". А также заявил, что не видит никакой срочности в предоставлении Украине Плана действий по членству в НАТО.

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Держать отчет перед послами стран "семерки", просить у них совета и четко следовать полученным указаниям — вошло в обычай на Украине еще при Порошенко, а уж при Зеленском и вовсе стало повседневной нормой. Вот и на этот раз хочешь не хочешь, а прислушаться пришлось. По рассказам источников в ДНР, украинским войскам в Донбассе был отдан приказ вместо подготовки к наступлению начать готовиться к обороне. А сам Зеленский в видеообращении фактически признал, что заграница не поможет, и вновь, как и два года назад, обратился к Путину с предложением о встрече. Хотя и не смог удержаться от присущего ему позерства, предложив встретиться в "воюющем украинском Донбассе". Встречное предложение Опыт общения с европейскими, в частности французскими, дипломатами подсказывает, что их действия не линейны, а многомерны. Вот и подсказанное Зеленскому предложение пригласить Путина на встречу тоже имеет двойное дно — прими его российский президент, и можно было бы говорить о непосредственной вовлеченности РФ в конфликт на востоке Украины. Но в Москве подобные ходы просчитывают на раз. Так что российский лидер, выдержав, по обыкновению, паузу, со свойственной ему прямотой ответил на предложение украинского коллеги: "Возникает вопрос: мы что хотим обсуждать на этой встрече? Если речь идет об обсуждении проблем Донбасса, то тогда в первую очередь руководство Украины должно встречаться с руководителями республик ЛНР и ДНР, а уже потом — обсуждать эти проблемы с представителями третьих стран. Которой в данном случае является Россия". "Если речь идет о развитии двусторонних отношений, то, пожалуйста, мы примем президента Украины в Москве в любое удобное для него время", — добавил Путин. По его словам, "в последнее время действующее руководство Украины предприняло очень много шагов, разрушающих российско-украинские отношения". "Но, если президент Зеленский хочет начать восстановление этих отношений, мы будем это только приветствовать", — заметил российский лидер. В Донбассе готовы На высказывание президента РФ о том, что Киеву следует разговаривать прежде всего с Донецком и Луганском, быстро отреагировал глава ЛНР Леонид Пасечник. "Я готов встретиться в любой точке линии соприкосновения, той самой линии, которая может стать в одночасье "красной", и тогда говорить уже будет поздно. Где? Да где угодно: у Счастья, Станицы, Золотого... Если есть искреннее желание мира, место найдется! Говорить о мире и спасении жизней наших людей я готов! А вы?" — обратился он к Зеленскому.

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