Зеленский надеется на снижение напряженности после завершения маневров на юге России

КИЕВ, 22 апреля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на снижение напряженности после завершения военных маневров на юге РФ.

"Уменьшение численности войск на нашей границе пропорционально снижает напряжение. Украина всегда наготове, но приветствует любые шаги по уменьшению военного присутствия и деэскалации ситуации в Донбассе", - написал украинский лидер в Twitter.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил о завершении проверочных мероприятий в Южном и Западном военных округах, поскольку все поставленные цели достигнуты. Он поставил задачу до 1 мая вернуть в места постоянной дислокации войска, которые были задействованы в ходе учений на юге России.