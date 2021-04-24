Спецслужбы Франции расследуют убийство в Рамбуйе в контакте с коллегами из Туниса

ПАРИЖ, 24 апреля. /ТАСС/. Французские спецслужбы прибегли к помощи коллег из Туниса при расследовании произошедшего в пятницу в Рамбуйе убийства сотрудницы комиссариата полиции. Об этом сообщил телеканал BFM. Нападение было совершено 37-летним выходцем из Туниса.

Напавший нанес сотруднице полиции удар ножом в шею в холле комиссариата. Находившиеся у входа в здание полицейские сделали в нападавшего несколько выстрелов. В тяжелом состоянии он был госпитализирован и вскоре умер.

Согласно полученным телеканалом из полицейских источников сведений, тунисец прибыл во Францию в 2009 году. Долгое время он проживал в стране нелегально. Справку с разрешением на временное проживание он получил лишь в 2019 году. Вид на жительство был выдан тунисцу в декабре 2020 года, срок его действия истекает в декабре 2021 года.

С 2009 года этот человек проживал в департаменте Валь-де-Марн в квартире своего знакомого, затем переселился в Рамбуйе. Именно в этих квартирах в пятницу и были проведены обыски. Согласно сведениям BFM, задержаны три человека. Это отец нападавшего, а также два человека, ранее предоставлявшие ему приют.

Пропаганда и молитвы

В телефоне тунисца вскоре после совершенного им нападения следователями были обнаружены свидетельства того, что он в этот день смотрел на YouTube видео с исламистской пропагандой. Также в телефоне содержались записи мусульманских молитв.

По данным Agence France-Presse (АFP), следствие также обнаружило, что в прошлые годы тунисец активно участвовал в социальных сетях в критике исламофобии, а также антиисламистских заявлений известного французского журналиста и полемиста Эрика Земмура.

Однако в 2020 году, с начала во Франции периода карантина из-за пандемии, этот человек внезапно прекратил подобные публикации и размещал в социальных сетях только тексты сур Корана. В октябре 2020 года, после убийства радикальным исламистом школьного учителя истории Самюэля Пати, тунисец присоединился в интернете к ведущейся во французской части интернета дискуссионной кампании под названием "Уважайте Мухаммеда, пророка Бога". В Тунисе этот человек с рождения проживал в городе Сусе (восток страны), известном своими радикальными исламистскими тенденциями.

Согласно данным АFP, тунисец работал на территории Франции сначала строительным рабочим, а затем доставщиком продуктов.