Журналисты оппозиционных каналов на Украине обратились в YouTube с жалобой на блокирование

КИЕВ, 24 апреля. /ТАСС/. Телеканал "Первый независимый", который образован журналистами запрещенных на Украине оппозиционных каналов "112 Украина", NewsOne и ZIK, обратился в офис YouTube с жалобой на блокирование видеохостингом их вещания. Об этом в субботу сообщается в Telegram-канале "Первого независимого".

"Первый независимый" уже обратился в офис YouTube в Дублине с апелляцией на данное решение", - отмечено в сообщении.

Телеканал выразил уверенность в том, что за блокированием оппозиционных СМИ стоит президент Украины Владимир Зеленский. "По нашим данным, вопрос блокировки YouTube-каналов курировал лично президент Зеленский и министр культуры [Украины Александр] Ткаченко", - утверждают представители канала.

С целью расширения своего вещания "Первый независимый" создал еще три площадки в YouTube, где можно смотреть трансляцию запрещенных телеканалов. "Все действия Банковой (улица в Киеве, на которой распложен офис президента Украины) абсолютно бессмысленны, так как мы открыли новые площадки, с которых украинские зрители могут получать новую информацию. Кроме того, YouTube осознает безосновательность требований украинской власти и не заблокировал наши каналы, а лишь ограничил доступ к ним с территории Украины, что является признаком того, что YouTube считает запросы Банковой безосновательными", - подчеркнул "Первый независимый".

Ранее стало известно о том, что видеохостинг YouTube заблокировал аккаунты оппозиционных телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK на территории страны, вещание которых в государстве было остановлено ранее по решению властей. После этого министр культуры Украины Александр Ткаченко поблагодарил видеохостинг за решение о блокировании и подтвердил, что оно принято на основании жалобы правительства в отношении каналов. Еще 9 марта министр заявил, что Украина дважды обращалась к YouTube с просьбой заблокировать аккаунты "112 Украина", NewsOne и ZIK. До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власти намерены остановить вещание этих телеканалов на платформе YouTube.

Президент Украины 2 февраля ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против трех оппозиционных телеканалов и их владельца - депутата Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тараса Козака. Глава государства заявил, что эти ресурсы финансируются из России и ведут информационную войну против Украины. В тот же вечер все три телеканала прекратили эфирное вещание, они транслировались только на платформе YouTube. После введения санкций 100 журналистов закрытых каналов создали новый телеканал - "Первый независимый". Он начал работу 26 февраля, но уже через час был отключен от спутникового вещания и кабельных сетей.