В МИД Словакии заявили, что спецслужбы наблюдали за высланными российскими дипломатами

ПРАГА, 24 апреля. /ТАСС/. Спецслужбы Словакии некоторое время наблюдали за высланными из страны российскими дипломатами. Как сообщило в субботу Словацкое радио, министр иностранных дел республики Иван Корчок выступил с утверждением, что поведение дипломатических работников из РФ якобы не соответствовало статусу сотрудника диппредставительства.

"В Словакии спецслужбы следят за деятельностью иностранных спецслужб, - привело радио слова главы словацкого МИД. - В последние дни мы получили от наших контрразведчиков информацию, что три сотрудника дипломатической миссии РФ в Братиславе не действуют в соответствии с тем, как должны действовать дипломаты. И было принято политическое решение [об их объявлении персонами нон грата]".

Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер в четверг сообщал, что власти высылают трех российских дипломатов, которые должны покинуть республику в течение семи дней. Братислава таким образом отреагировала по просьбу Праги к государствам - членам НАТО и Евросоюза проявить солидарность с Чехией в связи с инцидентом в чешской деревне Врбетице.

Посольство России в Словакии назвало абсурдными обвинения словацкой стороны в адрес его сотрудников, которые были объявлены персонами нон грата.

Резкое ухудшение российско-чешских отношений произошло после того, как власти Чехии 17 апреля выступили с утверждением о выяснении новых обстоятельств инцидента в деревне Врбетице на востоке республики, где в 2014 году произошли взрывы на складах боеприпасов. По версии чешской стороны, к этому инциденту причастны российские спецслужбы, в розыск даже были объявлены Руслан Боширов и Александр Петров. После этого Прага объявила о высылке 18 сотрудников посольства РФ, которых посчитала офицерами российских спецслужб.

МИД РФ выразил Праге решительный протест в связи с предпринятым "под голословными и надуманными предлогами" шагом, а также объявил 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата.