Премьер Сингапура: военные Мьянмы не возражают против прибытия представителей АСЕАН

СИНГАПУР, 24 апреля. /ТАСС/. Военные Мьянмы не возражают против приезда в страну представителей Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), а также предоставления гуманитарной помощи. Об этом заявил премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун по итогам завершившегося в субботу в Джакарте специального саммита АСЕАН.

"Главком вооруженными силами [Мьянмы] старший генерал Мин Аун Хлайн не возражает против предложений, озвученных на саммите, и считает их полезными", - приводит слова главы правительства сингапурский телеканал CNA. Ли Сянь Лун отметил, что "речь идет о визите делегации АСЕАН, оказании гуманитарной помощи". Кроме того, как рассказал глава правительства, "Мин Аун Хлайн согласился с тем, что АСЕАН "может сыграть конструктивную ролью в преодолении нынешнего кризиса".

Военное руководство Мьянмы 1 февраля ввело на год чрезвычайное положение и сместило гражданское правительство. Командование вооруженных сил объяснило это масштабными фальсификациями, якобы совершенными на прошедших в ноябре 2020 года всеобщих парламентских выборах. Жители Мьянмы с начала февраля выходят на массовые акции протеста против переворота, которые жестко пресекаются силами безопасности. По данным правозащитников, в результате столкновений погибли уже более 730 человек. Международные организации, в том числе ООН, с февраля неоднократно пытались получить разрешение на въезд в Мьянму, однако каждый раз получали отказ.