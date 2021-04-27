Порошенко заявил, что идея нового формата по Донбассу приведет к потере Киевом доверия ЕС

КИЕВ, 27 апреля. /ТАСС/. Украина может потерять доверие Германии, Франции и в целом Европейского союза, если продолжит выступать за расширение формата переговоров об урегулировании конфликта в Донбассе. Об этом заявил во вторник экс-президент Украины Петр Порошенко.

"Погоня за расширением формата может закончиться тем, что новые участники так и не появятся, а доверие со стороны Германии, Франции и Европейского союза потеряем. Своими несовершенными инициативами Банковая (улица в Киеве, на которой находится офис президента Украины - прим. ТАСС) рискует потерять пусть несовершенный, но единственный существующий формат переговоров относительно мира в Донбассе, а другого - будапештского, бухарестского, женевского, как обещали эти два года, - не получить", - заявил Порошенко в видеообращении, обнародованном в его Telegram-канале.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил создать новый формат переговоров по Донбассу "с мощными игроками". При этом глава украинского государства уточнил, что не намерен отказываться от минских соглашений, но считает необходимым обновить несколько пунктов.

Камнем преткновения для Украины на переговорах в Минске стал вопрос восстановления контроля на украинско-российском участке границы в Донбассе. Киев настаивает на том, что это необходимо сделать до того, как Украина перейдет к выполнению политической части минских договоренностей. Такая позиция противоречит минским соглашениям, на неукоснительном выполнении которых настаивают республики Донбасса и РФ.

Комплекс мер по выполнению минских соглашений предусматривает предоставление Донбассу особого статуса и проведение выборов на условиях, согласованных непосредственно с представителями этого региона. Только после проведения выборов и вступления в силу особого статуса на постоянной основе, как указано в соглашениях, Украине будет передан контроль над границей.