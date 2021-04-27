В ДНР заявили, что Киев искажает смысл мер по контролю за перемирием в Донбассе

ДОНЕЦК, 27 апреля. /ТАСС/. Киев искажает смысл договоренностей о дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня в Донбассе, подписанных в июле прошлого года, и всячески препятствует возможности их реализации. Об этом во вторник заявили в представительстве Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"Представители Киева продолжают настойчиво втягивать Специальную мониторинговую миссию (СММ) ОБСЕ во все процессы и механизмы взаимодействия сторон, выступая категорически против диалога на уровне СЦКК в действующем составе. Таким образом украинская сторона пытается избежать ответственности и прямого ответа за собственные нарушения, ведь гораздо проще направлять письма и сообщения, оторванные от реальности, в адрес нейтральной международной миссии, а в действительности продолжать безнаказанно нарушать достигнутые договоренности, - говорится в сообщении, опубликованном на сайте представительства. - Такая позиция Киева полностью искажает суть изначальных договоренностей от 22 июля 2021 года и делает их практически нереализуемыми".

Как отметил представитель ДНР в подгруппе по безопасности контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе Алексей Никоноров, Киев также пытается уйти от проведения разбирательств по фактам нарушения режима прекращения огня и их последствий, искажая содержание данного процесса. "Вместо действий по установлению факта нарушения путем проведения служебного разбирательства в Вооруженных силах Украины (ВСУ), украинская сторона ссылается на расследования силами правоохранительных органов, которые могут тянуться месяцами. У нас же задача - предотвратить дальнейшие нарушения", - пояснил он.

Механизм контроля за перемирием

По итогам сегодняшнего заседания подгруппы по вопросам безопасности контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе представители Донецкой и Луганской народных республик были вынуждены констатировать, что из-за позиции Киева участникам не удалось продвинуться в вопросе согласования компромиссного проекта координационного механизма, необходимого для обеспечения режима прекращения огня. В ДНР считают, что украинская сторона намерено отказывается от взаимодействия с республиками Донбасса в рамках СЦКК для продолжения эскалации конфликта, а желание Киева достичь мира "осталось лишь в публичной плоскости".

Со своей стороны пресс-секретарь делегации Луганской народной республики (ЛНР) на минских переговорах Мария Ковшарь сообщила, что, несмотря на публичные заявления представителей Киева о том, что проект координационного механизма полностью согласован, "в действительности документ не согласован на 95%". По ее словам, следствием блокировки Киевом запуска такого механизма является рост напряженности на линии соприкосновения, ведь "только за апрель количество нарушений со стороны ВСУ увеличилось в два раза". При этом Киев с февраля прекратил предоставлять гарантии безопасности для проведения ремонтно-восстановительных работ на объектах гражданской инфраструктуры, поврежденных в результате обстрелов со стороны украинских силовиков. "Киев, блокируя координационный механизм, продолжает обстреливать мирных жителей и отказывает в предоставлении гарантий для ремонтных работ, а на публику преподносит абсолютную ложь, выставляя себя главным "миротворцем" Донбасса", - подчеркнула Ковшарь.

Дополнительные меры

В Донбассе с 27 июля 2020 года действуют дополнительные меры по контролю за перемирием, которые были согласованы участниками контактной группы. Допмеры включают запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, на использование летательных аппаратов, запрет на ведение огня и размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах. Одним из главных пунктов соглашения является применение дисциплинарных мер за нарушение режима тишины, а ответный огонь в случае наступательных действий допускается только в случае прямого приказа командования.

Однако, несмотря на договоренности о допмерах, с конца февраля этого года в Донбассе началось обострение ситуации. На линии соприкосновения возобновились интенсивные перестрелки, с обеих сторон есть убитые и раненые. Украина обвинила республики Донбасса в эскалации. Донецк и Луганск заявили, что причиной этого является невыполнение Киевом июльских договоренностей.

На прошлой неделе в беседе с журналистами замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак отметил, что договоренностями от 22 июля 2020 года были согласованы допмеры для прекращения огня, ключевым элементом которых стало взаимодействие сторон конфликта на площадке СЦКК. По его словам, речь шла именно о прямом взаимодействии представителей ВСУ и Народной милиции Донбасса для максимально быстрого реагирования на нарушения режима прекращения огня, их верификации и эффективного предотвращения перестрелок. При этом Козак особо отметил, что Украина подписалась под этими договоренностями, но с тех пор всячески уклоняется от их исполнения.