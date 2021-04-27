В США заявили, что разногласия с Германией относительно "Северного потока - 2" сохраняются

ВАШИНГТОН, 27 апреля. /ТАСС/. Разногласия между Вашингтоном и Берлином относительно проекта газопровода "Северный поток - 2" сохраняются, но это не влияет на союзнические отношения двух стран. Об этом заявил во вторник на специальном телефонном брифинге для журналистов, который был посвящен первым 100 дням пребывания у власти президента США Джо Байдена, представитель американской администрации высокого ранга.

Во время брифинга одна из журналисток спросила, как нынешнее руководство США, уделяющее большое внимание отношениям с союзниками, действует в тех случаях, когда мнение этих союзников и Вашингтона расходятся в некоторых вопросах. В качестве одного из примеров она привела ситуацию с проектом "Северный поток - 2".

В ответ чиновник отметил, что наличие союзнических или близких партнерских отношений не означает, что стороны согласны по каждому вопросу. "Но это означает, что в большинстве случаев вы в основном придерживаетесь одного мнения в стратегическом плане <...>. К примеру, в ситуации с властями Германии мы ясно дали понять, что считаем "Северный поток - 2" плохой сделкой. У них другая точка зрения на этот счет. Мы предприняли шаги, в том числе некоторые конкретные шаги, чтобы подчеркнуть ту степень, в которой мы привержены тому, чтобы попытаться сделать так, чтобы они изменили свое мнение относительно этого газопровода", - ответил чиновник.

"Но в основе своей наши отношения с Германией, наши отношения с другими ключевыми европейскими трансатлантическими партнерами являются краеугольным камнем нашего подхода к остальному миру, в том числе к России", - добавил представитель вашингтонской администрации.

Вашингтон открыто выступает против строительства трубопровода "Северный поток - 2" и предпринимает активные усилия, нацеленные на блокирование этого проекта, в первую очередь в целях нанесения удара по интересам Москвы и оказания поддержки Украине как стране, через которую транзитом в Европу следует российский природный газ. Кроме того, многие эксперты указывают, что США пытаются "продавить" таким образом поставки на европейский рынок своего сжиженного природного газа, который значительно дороже российского трубопроводного. Принятое в США в минувшие несколько лет законодательство предусматривает возможность применения односторонних ограничительных мер в том числе в отношении фирм, участвующих в реализации проекта "Северный поток - 2".

Последний предполагает сооружение двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Пропускная способность каждой из двух ниток - 27,5 млрд куб. м в год. Новый газопровод удвоит мощность первого "Северного потока", маршрут которого в основном и повторит.