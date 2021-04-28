Блинкен заявил, что Вашингтон продолжит работать с Эр-Риядом даже после убийства Хашкаджи

НЬЮ-ЙОРК, 28 апреля. /ТАСС/. Саудовская Аравия останется партнером США, несмотря на непростую ситуацию, сложившуюся после убийства журналиста Джамаля Хашкаджи, поскольку Вашингтону надо продвигать свои ценности и интересы. Об этом американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил во вторник в эфире телеканала CNN .

"Мы должны найти способ наиболее эффективно продвигать как наши интересы, так и наши ценности. Нравится это кому-то или нет, но нам придется продолжать работать с Саудовской Аравией, которая остается нашим партнером во многих отношениях, - сказал он. - Среди наших задач - завершение войны в Йемене. Наследный принц [Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд] будет лидером этой страны еще долгое время. Мы должны работать с лидерами по всему миру, даже если они сделали что-то, против чего мы выступаем или порицаем, чтобы продвигать и наши интересы, и наши ценности".

Блинкен напомнил, что в отношении людей, на которых США возложили ответственность за гибель журналиста, уже введены санкции.