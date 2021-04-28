Сенат США утвердил Колина Кола на пост замминистра обороны по политическим делам

В начале марта на слушаниях в профильном комитете Сената 49-летний Кол заявил, что отношения США и России достигли низшей точки со времен окончания холодной войны и могут ухудшиться еще больше. При этом, по его версии, если Россия не изменит своего поведения в соответствии со взглядами Вашингтона, "эти отношения будут продолжать ухудшаться". Кол утверждал, что возвращение Москвы к "приемлемому поведению на международной арене" является "необходимым условием любой устойчивой нормализации отношений между двумя странами". По его версии, Россия теряет многие свои позиции, в том числе в экономической сфере, и это создает еще большую опасность для Вашингтона. Кол полагает, что Москва в настоящий момент пытается "выжать максимум из той силы, которая у нее осталась".

При этом он отметил, что "существует несколько основных сфер, где интересы [Москвы и Вашингтона] могут пересекаться". К ним Кол отнес "обеспечение стратегической стабильности и снижение до минимума риска непреднамеренной эскалации во всех сферах, которая может привести к военным действиям с использованием неядерных и ядерных вооружений". Он также заявил, что вашингтонская администрация планирует при оказании помощи Киеву в сфере безопасности сконцентрировать внимание прежде всего на укреплении военно-морского потенциала Украины.