Сенат США утвердил Колина Кола на пост замминистра обороны по политическим делам

ВАШИНГТОН, 28 апреля. /ТАСС/. Сенат Конгресса США во вторник утвердил выдвинутую президентом Джо Байденом кандидатуру Колина Кола на пост заместителя министра обороны по политическим делам. Трансляция голосования велась на сайте верхней палаты американского законодательного органа.
В начале марта на слушаниях в профильном комитете Сената 49-летний Кол заявил, что отношения США и России достигли низшей точки со времен окончания холодной войны и могут ухудшиться еще больше. При этом, по его версии, если Россия не изменит своего поведения в соответствии со взглядами Вашингтона, "эти отношения будут продолжать ухудшаться". Кол утверждал, что возвращение Москвы к "приемлемому поведению на международной арене" является "необходимым условием любой устойчивой нормализации отношений между двумя странами". По его версии, Россия теряет многие свои позиции, в том числе в экономической сфере, и это создает еще большую опасность для Вашингтона. Кол полагает, что Москва в настоящий момент пытается "выжать максимум из той силы, которая у нее осталась".
При этом он отметил, что "существует несколько основных сфер, где интересы [Москвы и Вашингтона] могут пересекаться". К ним Кол отнес "обеспечение стратегической стабильности и снижение до минимума риска непреднамеренной эскалации во всех сферах, которая может привести к военным действиям с использованием неядерных и ядерных вооружений". Он также заявил, что вашингтонская администрация планирует при оказании помощи Киеву в сфере безопасности сконцентрировать внимание прежде всего на укреплении военно-морского потенциала Украины.