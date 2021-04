Байден считает, что унаследовал находящуюся в кризисе страну

Он подчеркнет, что выступает перед законодателями и простыми американцами всего за один день до символического рубежа 100 дней пребывания у власти в стране.

"Прошло 100 дней с тех пор, как я принес присягу, снял руку с нашей семейной Библии и унаследовал находящуюся в кризисе страну. Самая страшная пандемия за последнее столетие. Худший экономический кризис со времен Великой депрессии. Ужаснейшее нападение на нашу демократию со времен Гражданской войны", - подчеркнет американский лидер.

"Теперь - спустя всего 100 дней - я могу отчитаться перед страной: Америка снова на ходу, превращая опасности в перспективы, кризис - в возможности, а поражения - в преимущества", - отмечается в тексте.

Рабочие места

Как ожидается, президент расскажет о плане создания новых рабочих мест в стране (The American Jobs Plan), объем которого составит $2,3 трлн. Он должен обеспечить восстановление экономики после пандемии коронавируса. "По оценкам независимых экспертов, The American Jobs Plan позволит создать миллионы рабочих мест и обеспечить экономический рост на триллионы долларов в течение многих лет. Это хорошо оплачиваемые рабочие места, которые не могут быть переданы на аутсорсинг. Почти 90% рабочих мест, созданных в рамках The American Jobs Plan, не требуют высшего образования", - укажет президент.

"И это подтверждает то, что я всегда говорил: Уолл-стрит не строил эту страну. Средний класс построил эту страну. А профсоюзы создали средний класс", - добавит Байден.

Демократия

Американский лидер во время своего выступления намерен вновь обратиться к вопросу демократии. "Мы должны доказать, что демократия все еще работает, что наше правительство все еще работает и может работать для людей. За первые 100 дней нашей совместной работы мы сделали все, чтобы восстановить веру народа в то, что наша демократия способна выполнять свои обязательства", - отметит глава государства.