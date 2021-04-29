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Обострение конфликта на киргизско-таджикской границе

МВД Киргизии призвало не распространять недостоверную информацию о событиях на границе

В ведомстве также подчеркнули, что "государственная власть принимает все необходимые меры для мирного урегулирования ситуации"

БИШКЕК, 29 апреля. /ТАСС/. МВД Киргизии в четверг призвало граждан не распространять недостоверную информацию о ситуации на границе с Таджикистаном.

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"Сейчас от всех кыргызстанцев требуется проявление мудрости и терпения. Крайне важно сделать все необходимое для того, чтобы стабилизировать ситуацию и воздержаться от действий, которые могут привести к негативным последствиям. Призываем всех воздержаться от распространения недостоверной информации и комментариев, которые лишь усугубляют ситуацию", - говорится в опубликованном сообщении пресс-службы ведомства.

В МВД также подчеркнули, что "государственная власть принимает все необходимые меры для мирного урегулирования ситуации" на киргизско-таджикской границе. При этом вновь было отмечено, что "сейчас ситуация напряженная, но контролируется сотрудниками силовых структур".

Теги
КиргизияТаджикистанОбострение конфликта на киргизско-таджикской границе
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